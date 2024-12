"Fauda" : la saison 5 ne veut plus d'acteurs juifs pour les rôles arabes

.La production de la cinquième saison de "Fauda" vient de lancer son processus de casting avec une nouvelle directive stricte adressée aux agents artistiques : "Ne proposez pas d'acteurs juifs pour les rôles de personnages arabes, même si leur arabe est courant." Cette décision s'inscrit dans une volonté d'authenticité renforcée pour la série, qui recherche désormais exclusivement des acteurs arabes pour interpréter les personnages arabes. Selon des sources proches de la production, la majorité des rôles arabes des saisons précédentes étaient déjà tenus par des acteurs arabes, à l'exception notable de deux interprètes : Avi Aburomi, un converti au judaïsme d'origine musulmane, et Lucy Ayoub, née d'un père arabe chrétien et d'une mère juive.

Le casting en cours se concentre sur plusieurs rôles arabes clés, notamment ceux de Maher et Iyad (30-40 ans), Al-Qadi (45-55 ans), Abu Zahar, et Salem, un pisteur bédouin israélien ayant servi dans Tsahal et perdu son fils lors des attaques du 7 octobre. "Nous sommes ravis de lancer le processus de casting pour la saison 5 et nous nous réjouissons de l'aventure à venir", a déclaré l'équipe de production de "Fauda" dans un communiqué.

Le tournage de cette nouvelle saison devrait débuter en avril 2025 et se poursuivre jusqu'en septembre, avec des prises de vue prévues en Israël et en Europe. Cette décision intervient dans un contexte où la représentation authentique des personnages issus de différentes communautés fait l'objet d'une attention croissante dans l'industrie audiovisuelle mondiale.