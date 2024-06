Festival des cultures juives : un esprit juif dans un corps juif

Il y a dans le programme du bien désirable Festival des Cultures Juives à Paris, un évènement qui nous a interpellés et plongés dans un abîme de questions au regard de la place du juif aujourd'hui en France et de l'arrivée des J.O. C'est la conférence consacrée à "LES JUIFS DE FRANCE ET LE SPORT de la fin du 19e siècle aux années 50", autrement dit aux israélites français supposément forts et suffisamment oisifs pour pratiquer une activité physique et même en être les champions.

La conférence est proposée par Étienne Pénard, de l'Institut de formation en éducation physique et sportive d'Angers et chercheur à la société française d'histoire du sport, un tout jeune maître de conférences qui s'est intéressé aux femmes juives et sportives puis a élargi ses travaux aux sportifs juifs en général pour la même période. "Je m'intéresse, dit le jeune chercheur, au sens que les Juifs de France accordent aux pratiques corporelles et aux conséquences visibles sur le comportement des différentes communautés de l'hexagone. Mes recherches touchent des thématiques variées : antisémitisme corporel, renversements de stéréotypes, création d'associations, diffusions des valeurs sportives... Au regard de l'histoire des Juifs de France, mes travaux me mènent aussi à étudier le rôle de la préparation physique dans la Résistance ainsi que l'utilisation du sport à des fins politiques, qu'il s'agisse de la valorisation d'idées communistes ou sionistes."

Les travaux d'Etienne Pénard nous emmènent encore plus loin pour saisir la place des juifs de France dans cette période de l'histoire. Contrairement aux Juifs d'Europe centrale, d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, ces juifs-là se sont éveillés au sport tardivement, car ils ne souhaitaient pas créer d'associations qui remettraient en cause leur intégration à la Nation.

Tout est dit. À un mois des Jeux Olympiques de Paris, voilà une conférence qui va nous enchanter et peut-être nous apporter un peu de lumière dans le chaos actuel. Pourquoi est-ce dans l'entre-deux-guerres que les juifs ont créé les clubs Maccabi ou encore l'Association Sportive Sépharadite de Paris ? Pour quelles raisons les Juifs s'investissent-ils dans le sport dans les moments de crises depuis les années 30 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale ? Comment le peuple du livre s'est-il investi dans le monde du muscle ? Et en quoi l'homme nouveau du projet sioniste s'appuyait-il sur le corps avant l'esprit ? L'évènement aura lieu à la Mairie de Paris Centre, 2, rue Eugène Spuller, Paris 3e à 18h.

C'est l'une des innombrables et séduisantes à souhait activités proposées par le Festival des Cultures Juives, plus que jamais nécessaire, entre une visite Modianesque sur les traces de Dora Bruder le 20 juin, le concert "Mon cœur en arabe" de la fête de la musique le 21 juin, ou l'hommage à Stefan Zweig lu par Laurent Seksik, le parrainage chaleureux d'André Manoukian. Voilà une conférence qu'il ne faut absolument pas rater. Et qui rappelle la blague juive de "Quel est le livre le plus court du monde ?"

