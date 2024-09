"Israël est la police d'assurance du peuple juif", rappelle Gal Gadot dans un échange avec le président Herzog

L'actrice israélienne Gal Gadot s'est exprimée sur l'antisémitisme et l'unité juive lors d'une conversation en ligne avec le président israélien Isaac Herzog, dans le cadre du lancement de son initiative "La Voix du Peuple". Gadot a évoqué l'évolution de la perception d'Israël à Hollywood : "Il y a quinze ans, être israélien était quelque chose que les gens admiraient ; ils étaient fascinés par les femmes fortes d'Israël. Bien que ce ne soit pas entièrement perdu, le sujet est maintenant chargé et le discours est différent."

https://x.com/i/web/status/1835413508067922190 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'actrice a souligné l'importance de l'unité face à l'adversité : "Je crois que nous avons le pouvoir de nous unir et de répandre la lumière, même quand c'est inconfortable. Nous devons exprimer les vérités désagréables parce que c'est ce que c'est - nous devons agir pour ramener les otages ; c'est impensable qu'ils soient encore là-bas."

Gadot a partagé son expérience personnelle en tant que figure publique israélienne : "En tant que personnalité juive et israélienne, une célébrité mondiale, je peux supporter la colère dirigée contre moi. Ce n'est pas grave. Je veux qu'ils rentrent chez eux." Elle a également évoqué l'impact du 7 octobre : "Depuis le 7 octobre, la vie semble divisée en avant et après. Je serai toujours fière de mon héritage et de mon identité israélienne et juive. Le 7 octobre a été un tournant pour la communauté juive mondiale. Personne n'avait anticipé une telle horreur."

Gadot a souligné l'importance d'Israël pour le peuple juif : "Nous devons nous rappeler qu'Israël est la police d'assurance du peuple juif, et nous devons nous assurer qu'Israël reste sûr et fort, en espérant qu'un jour il vivra en paix avec tous ses voisins." Le président Herzog a réitéré son appel à l'unité : "Je crois en l'éternité d'Israël, en notre peuple, en notre démocratie, en notre armée, et nous luttons contre tous ceux qui cherchent à nous détruire. C'est un défi très difficile, mais je crois en mon peuple et en mon pays, et je crois que la seule façon d'avancer est de rassembler tout le monde."