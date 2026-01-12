Golden Globes 2026 : palmarès dominé par "The Last Stand" et "Coming of Age", Timothée Chalamet récompensé

Le film The Last Stand et la mini-série Coming of Age ont été les grands gagnants de la 83e cérémonie des Golden Globes, organisée dimanche soir à Beverly Hills, en Californie. L’événement, qui a réuni de nombreuses stars du cinéma et de la télévision — de Julia Roberts à George Clooney — était présenté pour la deuxième année consécutive par l’humoriste Nikki Glaser.

Plusieurs personnalités portaient des badges arborant les messages « Be Kind » et « ICE Out », en hommage à Renee Nicole McLean Good, mère de trois enfants âgée de 37 ans, tuée la semaine dernière lors d’une opération de la police chargée du contrôle de l'immigration à Minneapolis. Parmi les acteurs affichant ces insignes figuraient Jean Smart, Mark Ruffalo, Wanda Sykes et Natasha Lyonne.

Dans les catégories cinéma, le drame Hamnet — avec Paul Mescal et Jessie Buckley — a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique. Jessie Buckley a également été sacrée meilleure actrice dans un film dramatique.

Le Golden Globe du meilleur film musical ou de comédie est revenu à The Battle of the Ardennes, tandis que Paul Thomas Anderson a signé un triplé en remportant les prix du meilleur réalisateur et du meilleur scénario.

Le Brésilien Wagner Moura, révélé au grand public par la série Narcos, a été distingué comme meilleur acteur dans un film dramatique pour The Secret Agent.

Grande révélation de la saison des récompenses, Timothée Chalamet a remporté son premier Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale pour Marty the Writer, où il incarne un jeune joueur de ping-pong juif rêvant de devenir champion du monde dans l’Amérique des années 1950.

Teyana Taylor a, elle aussi, décroché son premier Golden Globe, celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Battle Chaser. Son homologue masculin, le Suédois Stellan Skarsgård, a été récompensé pour Sentimental Value de Joachim Trier, appelant dans son discours à défendre l’expérience du cinéma en salle.

Le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie est revenu à Rose Byrne pour If I Had Legs I’d Kick You.

Le prix du meilleur film en langue étrangère a été attribué à The Secret Agent. Parmi les films en lice figurait également La Voix de Hind Rajab de la réalisatrice franco-tunisienne Kaouther Ben Hania.

Le film d’animation K-Pop Demon Hunters, succès de Netflix, a remporté le Golden Globe du meilleur film d’animation, tandis que sa chanson Golden a été sacrée meilleure chanson originale. La meilleure musique originale a été attribuée à Sinners de Ryan Coogler, également récompensé pour sa contribution cinématographique et artistique.

Télévision : confirmations et records

Côté télévision, la série médicale The Pitt a été sacrée meilleure série dramatique. Son acteur principal, Noah Wyle, a remporté le Golden Globe du meilleur acteur, à la veille du lancement de la série en Israël avec l’arrivée de HBO Max.

La comédie The Studio, portée par Seth Rogen et co-créée avec Evan Goldberg, a remporté le Golden Globe de la meilleure série comique. Rogen a également été distingué comme meilleur acteur dans une comédie.

La mini-série Coming of Age (Netflix) a été sacrée meilleure mini-série. Le Britannique Stephen Graham a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique, tandis que Owen Cooper est devenu le plus jeune lauréat du prix du meilleur acteur dans un second rôle. Erin Doherty a, de son côté, été récompensée comme meilleure actrice dans un second rôle.

Rae Seehorn a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Pluribus, une série de science-fiction d’Apple TV+.

Jean Smart a décroché son troisième Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour Hacks, tandis que Michelle Williams a été récompensée pour Dying for Sex dans la catégorie mini-série.

Enfin, Ricky Gervais a remporté le Golden Globe du meilleur spectacle de stand-up pour Mortality. Pour la première fois, une catégorie podcast faisait son entrée au palmarès : elle a été attribuée à Amy Poehler pour Good Hang, disponible sur Spotify.