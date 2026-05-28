Helen Mirren insultée à Londres en raison de son soutien à Israël

L’actrice britannique Helen Mirren a été prise à partie dans une rue de Londres par un militant pro-palestinien qui l’a notamment qualifiée de « salope sioniste maléfique » en raison de son soutien à Israël. La scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, intervient dans un contexte de fortes tensions autour d’Israël et de l’antisémitisme au Royaume-Uni.

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La scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, s’est déroulée près de Tower Hill alors que l’actrice de 80 ans marchait de nuit avec son mari, le réalisateur Taylor Hackford.

Dans la vidéo, Helen Mirren apparaît d’abord calme et souriante face à l’homme qui l’aborde. Mais l’échange dégénère rapidement lorsque celui-ci la qualifie de « sioniste » avant de proférer des insultes visant l’actrice et son mari.

Taylor Hackford est alors entendu demandant à plusieurs reprises au militant de les laisser tranquilles.

Les images ont été publiées par un compte militant baptisé « Anti-Fascist Action UK ».

Helen Mirren entretient depuis longtemps un lien personnel avec Israël. L’actrice s’était rendue dans le pays dès 1967, peu après la guerre des Six Jours, où elle avait notamment séjourné dans un kibboutz près de la mer de Galilée.

Au fil des années, elle s’est également opposée aux appels au boycott culturel d’Israël, estimant qu’isoler les artistes israéliens serait contre-productif.

En 2023, elle avait incarné Golda Meir dans le film Golda. L’actrice a toutefois déjà précisé qu’elle ne soutenait pas toutes les décisions des gouvernements israéliens et avait exprimé des inquiétudes concernant l’évolution politique du pays.