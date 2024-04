Israël/Eurovision 2024 : Isaac Herzog rencontre la chanteuse Eden Golan à Jérusalem

Le président Isaac Herzog a rencontré mardi la représentante d'Israël à l'Eurovision Eden Golan, et lui a donné sa bénédiction pour la compétition qui débutera le mois prochain.

"Certains se demandaient pourquoi le président avait interféré avec la performance de l'Etat d'Israël sur la scène de l'Eurovision. Je réitère ma position : quelle que soit l'arène où Israël doit être, elle le sera !", a déclaré Herzog lors d'une réunion tenue dans sa résidence de Jérusalem. "Nous ne devrions pas avoir honte de montrer nos forces spirituelles et culturelles", a-t-il affirmé. "Nous croyons en toi", a lancé le président israélien à la chanteuse.

GPO

M. Herzog, qui a exhorté la Société de radiodiffusion israélienne à modifier les paroles de la chanson afin de continuer à participer au concours, a ajouté : "J'y ai cru dès le premier instant et j'insiste sur le fait qu'Israël doit être présent sur tous les fronts, notamment dans le monde de la culture".

Eden Golan a partagé l'enthousiasme du président : "Nous avons vraiment un seul et unique peuple, je ressens un énorme soutien de la part de tous et une chaleur qui me donne cette force d'avancer et de continuer".

Yoav Tzafir, producteur et responsable de la délégation israélienne à l'Eurovision, a exprimé sa gratitude envers le président Herzog lors de leur rencontre, soulignant les défis particuliers rencontrés cette année.