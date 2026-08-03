Israël : le monde de la culture se mobilise avant les élections législatives

À l'approche des prochaines élections, des dizaines d'organisations culturelles israéliennes ont annoncé la création de la « Coalition de la culture et de la création », une alliance inédite réunissant plus de 10 000 artistes, créateurs, institutions et associations de tous les secteurs culturels.

Cette coalition entend faire de la culture un enjeu majeur de la campagne électorale. Elle prévoit de rencontrer les principaux partis politiques afin de leur présenter une plateforme de propositions et d'obtenir des engagements concrets pour la prochaine législature.

Parmi ses principales revendications figure une augmentation progressive du budget de la culture, qui passerait de 0,15 % à 1 % du budget de l'État. Selon les organisations, le financement actuel s'est érodé au fil des années et ne permet plus d'assurer la pérennité des institutions culturelles ni des métiers de la création.

La coalition demande également l'adoption d'une loi garantissant le statut de l'artiste, la protection de la liberté de création et d'expression, une gestion indépendante des aides publiques, ainsi qu'un soutien renforcé à la création israélienne.

Les organisations souhaitent aussi améliorer l'accès à la culture dans l'ensemble du pays, réduire les écarts entre le centre et la périphérie et renforcer le rayonnement international de la création israélienne grâce à davantage de coopérations et d'exportations culturelles.

Pour les initiateurs du projet, les années marquées par la pandémie de Covid-19 puis par la guerre ont démontré le rôle essentiel de la culture dans la résilience de la société israélienne. Ils estiment qu'elle ne doit plus être considérée comme un luxe, mais comme un investissement stratégique favorisant la cohésion sociale, la croissance économique et l'emploi.

« Nous sommes proches d'un point de rupture », a averti Uri Yaniv, président du syndicat des acteurs Shaham, appelant le futur gouvernement à mettre en œuvre une véritable politique de soutien au secteur culturel.