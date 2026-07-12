Israël : les élections législatives fixées au 27 octobre prochain

Les élections législatives israéliennes se tiendront le 27 octobre, à la date initialement prévue. Il s'agira de la première fois depuis 1988 qu'un scrutin se déroule sans anticipation. La Knesset sera dissoute le 17 juillet.

À l'approche de l'échéance, les tractations s'intensifient au sein de la classe politique. Les partis affinent leurs stratégies, tandis que les discussions autour d'éventuelles alliances et de nouvelles candidatures se multiplient.

Au sein du Likoud, plusieurs scénarios sont étudiés afin de préserver le poids du bloc de droite. Selon des responsables du parti, l'idée d'une liste commune entre Otzma Yehudit, dirigé par Itamar Ben Gvir, et le Parti du sionisme religieux de Bezalel Smotrich ne serait plus privilégiée.

En interne, certains estiment qu'une telle alliance risquerait de faire fuir une partie de l'électorat de chacun des deux partis. Face à cette analyse, le Likoud envisagerait désormais une autre option : intégrer directement Bezalel Smotrich sur sa propre liste afin d'éviter une dispersion des voix de droite.

L'ancien général de brigade de réserve Ofer Winter, régulièrement cité parmi les personnalités susceptibles d'entrer en politique, affirme qu'il ne rejoindra aucun parti existant.

Approché ces derniers mois par plusieurs formations, dont le Likoud, il aurait décliné toutes les propositions. Son objectif serait de créer un mouvement entièrement nouveau, composé de personnalités issues de la société civile et extérieures au système politique traditionnel. Selon son entourage, il ne souhaite intégrer ni députés en exercice, ni anciens ministres, ni ex-parlementaires.

Hili Tropper fixe ses lignes rouges

Le député Hili Tropper a, de son côté, exclu toute participation à un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. Interrogé sur la possibilité d'apporter au Premier ministre la majorité nécessaire pour former une coalition, il a répondu sans ambiguïté : « Absolument pas. »

Le parlementaire a également affirmé qu'il refusait tout gouvernement dépendant des partis arabes, traçant ainsi des lignes rouges vis-à-vis des deux principaux blocs politiques.

Selon un récent sondage, le nouveau parti Yashar !, conduit par Gadi Eisenkot, arriverait en tête avec 22 sièges, devant le Likoud crédité de 21 sièges.

Le Shas, le Judaïsme unifié de la Torah et Otzma Yehudit obtiendraient chacun huit sièges, tandis que le Parti du sionisme religieux de Bezalel Smotrich tomberait à quatre élus, flirtant avec le seuil électoral.

Les autorités se préparent également aux risques d'ingérence dans la campagne électorale.

Le directeur du Shin Bet, David Zini, a rappelé que, pour tout ce qui concerne les élections, les services de sécurité agissent sous l'autorité du président de la Commission électorale centrale, le juge Noam Solberg.

Le président israélien Isaac Herzog a, lui aussi, mis en garde contre les tentatives d'influence étrangères. « De nombreux acteurs hostiles cherchent à perturber le processus électoral, tant depuis l'intérieur que depuis l'extérieur, afin d'affaiblir notre société et de porter atteinte à l'intégrité des élections », a-t-il déclaré.