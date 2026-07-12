Benjamin Netanyahou voudrait réserver quatre places du Likoud à Betsalel Smotrich

Le comité constitutionnel du Likoud doit se réunir dimanche afin de trancher le format des prochaines primaires du parti et le nombre de places que le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourra réserver sur la liste électorale.

Selon Ynet, Netanyahou devrait obtenir huit places réservées parmi les trente premières positions de la liste. Quatre d’entre elles seraient destinées à une éventuelle fusion technique avec le parti Sionisme religieux de Betsalel Smotrich.

Le Premier ministre envisagerait ainsi de proposer à Smotrich quatre positions considérées comme éligibles, à condition que sa formation renonce à se présenter de manière indépendante. L’objectif serait de consolider le bloc de droite et d’éviter la dispersion des voix lors des prochaines élections.

Deux scénarios doivent être soumis dimanche au comité du Likoud. Le premier, soutenu par Netanyahou, maintient le principe de primaires classiques tout en accordant huit places réservées au chef du parti.

Le second, baptisé "plan des ministres", prévoit la création d’une commission chargée de composer la liste électorale. Netanyahou conserverait également huit places à sa disposition, tandis que les représentants régionaux seraient désignés par des primaires auxquelles les députés sortants pourraient eux aussi participer.

Si cette commission de composition devait voir le jour, elle serait probablement présidée par le maire de Bat Yam, Tzvika Brot. Plusieurs figures municipales du Likoud devraient y siéger, notamment Haim Bibas, Ronen Plot, Beni Biton, Yaakov Peretz et Shai Hajaj.

Les deux options apparaissent favorables à Benjamin Netanyahou. La création d’une commission lui permettrait notamment de renforcer son influence sur la composition de la liste sans avoir à en réclamer officiellement la mise en place.