Netanyahou veut du "sang neuf" au Likoud avant les élections qui devraient avoir lieu en octobre

Alors que les spéculations sur une dissolution de la Knesset se poursuivent, le porte-parole du Likoud, Guy Levy, a estimé mardi que les prochaines élections législatives pourraient se tenir le 20 octobre. Une échéance qui, si elle se confirmait, laisserait peu de temps au parti de Benjamin Netanyahou pour préparer sa campagne et finaliser sa liste de candidats.

Interrogé sur les discussions entourant une éventuelle annulation des primaires du Likoud, Levy a confirmé que le Premier ministre souhaitait renouveler les rangs du parti. "Le parti a besoin d'un lifting et de sang neuf", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à la radio publique Kan Reshet Bet, expliquant que les événements du 7 octobre ainsi que les profondes transformations traversées par Israël imposaient l'arrivée de nouvelles figures politiques.

Selon lui, la direction du Likoud souhaite attirer des personnalités plus jeunes, disposant d'une expérience reconnue et capables d'apporter un regard nouveau sur les défis auxquels le pays est confronté. "Nous voulons faire entrer dans le parti des personnes qui ont accompli des choses, des jeunes et des gens qui apporteront une nouvelle dimension à notre mouvement", a-t-il affirmé.

La question des primaires demeure toutefois sensible au sein du Likoud. Plusieurs propositions visant à modifier ou à limiter ce mécanisme ont été soumises à Benjamin Netanyahou. D'après Guy Levy, ces demandes émanent directement des militants du parti et font actuellement l'objet d'un examen par la direction.

Le porte-parole a néanmoins tenu à rassurer les adhérents, soulignant que le Likoud disposait déjà d'"excellents députés" et que les quelque 170 000 membres du parti conserveraient un rôle central dans le choix de leurs représentants. Il a également laissé entendre que Benjamin Netanyahou souhaitait personnellement intégrer plusieurs nouveaux noms à la liste du Likoud, estimant que ces recrutements seraient bien accueillis tant par les militants que par l'électorat du parti.