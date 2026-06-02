Le Likoud organisera ses primaires pour les législatives d’ici fin juillet

Le Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, organisera les primaires destinées à établir sa liste de candidats pour les prochaines élections législatives au plus tard le 28 juillet. L’annonce a été faite par le ministre du Tourisme Haïm Katz, qui préside à la fois le comité constitutionnel du parti et son comité central.

Selon Katz, la décision a été adoptée à l’unanimité par les instances dirigeantes du Likoud. Aucune date précise n’a toutefois été fixée à ce stade pour la tenue du scrutin interne.

Cette consultation ne concernera que la composition de la liste électorale du parti. La question de la direction du Likoud a déjà été tranchée en novembre dernier, lorsque Benjamin Netanyahou a été reconduit à la tête du mouvement sans opposition, aucun autre candidat ne s’étant présenté face à lui.

Le Likoud est l’un des rares partis israéliens à sélectionner une grande partie de ses candidats à la Knesset par le biais de primaires internes. Ce système complexe permet aux adhérents d’influencer le classement des candidats sur la liste, même si certains emplacements restent réservés à des désignations spécifiques.

La dernière tentative sérieuse de contester le leadership de Netanyahou remonte à la période précédant les élections de 2022. À l’époque, Yuli Edelstein, alors numéro deux du parti, avait envisagé de l’affronter avant de retirer sa candidature sous la pression de responsables du Likoud. Selon plusieurs observateurs politiques, Edelstein pourrait quitter le parti avant le prochain scrutin.

Actuellement première force politique à la Knesset avec 32 sièges, le Likoud apparaît toutefois en recul dans les sondages récents. La plupart des enquêtes d’opinion lui attribuent entre 24 et 27 mandats, le plaçant au coude-à-coude avec la liste commune menée par l’ancien Premier ministre Naftali Bennett et le chef de l’opposition Yair Lapid en vue des prochaines élections.