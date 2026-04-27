Un bloc de gauche soutenu par les partis arabes : le Likoud attaque l'alliance Bennett-Lapid

Le Likoud a vivement réagi à l'annonce de l'alliance électorale conclue entre l'ancien Premier ministre Naftali Bennett et le chef de l'opposition Yair Lapid. Le ministre de l'Économie Nir Barkat a accusé les deux dirigeants de représenter "le camp de gauche avec le soutien des partis arabes", malgré leur engagement à ne pas dépendre de ces formations pour gouverner.

Lors d'un entretien à la radio publique israélienne Kan Reshet Bet, Nir Barkat s'en est également pris personnellement à Naftali Bennett, qu'il a qualifié d'homme "non fiable". Il lui reproche notamment son précédent gouvernement, formé en 2021 avec une coalition hétérogène incluant le parti arabe islamiste de Mansour Abbas. Selon Barkat, Bennett n'aurait aujourd'hui aucune possibilité d'accéder au pouvoir sans l'appui de la gauche et des partis arabes.

Du côté de Yesh Atid, la députée Meirav Cohen a salué cette union politique et appelé l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot à rejoindre la nouvelle liste. Elle affirme que l'accord reste ouvert et que les questions de places sur la liste ne doivent pas faire obstacle à un rassemblement plus large du centre.

Selon les informations publiées par les médias israéliens, la nouvelle formation portera le nom de "Ensemble". L'accord prévoit que Naftali Bennett dirige la liste et devienne Premier ministre en cas de victoire, sans rotation. Yair Lapid occuperait la deuxième place, sauf s'il choisissait de la céder à Gadi Eisenkot pour favoriser son ralliement.

Les deux responsables auraient également convenu que Yesh Atid pourrait retrouver son autonomie après les élections et conserver ses structures internes. Les discussions entre Bennett et Lapid se seraient déroulées dans le plus grand secret, lors de réunions tenues dans leurs résidences privées ces dernières semaines.