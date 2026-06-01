La dissolution de la Knesset franchit une première étape

La commission de la Chambre de la Knesset a approuvé lundi, par huit voix contre zéro, la poursuite de la procédure de dissolution du Parlement israélien. Le texte doit désormais être soumis à une première lecture en séance plénière dans le courant de la journée.

Cette avancée intervient alors que les tensions persistent au sein de la coalition gouvernementale, notamment autour de la question de la conscription des orthodoxes. En raison de désaccords internes, le président de la commission et chef de la coalition, Ofir Katz, a précisé que le projet de loi serait présenté sans date officielle pour de nouvelles élections.

Selon Katz, la future échéance électorale pourrait se situer entre le 8 septembre et le 26 octobre. La date définitive devra être intégrée au texte avant les deux dernières lectures nécessaires à son adoption définitive. La loi israélienne impose la tenue d’élections dans les cinq mois suivant la dissolution officielle de la Knesset, ce qui fixe une date limite au 27 octobre.

Les partis orthodoxes seraient favorables à un scrutin dès le début du mois de septembre, avant les fêtes de Tichri. De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait demandé à ses partenaires de ne pas précipiter les élections. Selon plusieurs informations, il aurait averti qu’un scrutin anticipé en septembre pourrait « mettre en danger » les chances de victoire du bloc de droite.

Au-delà de la procédure parlementaire, le vote de lundi constitue surtout un signal politique fort. Même si la dissolution n’est pas encore acquise, le simple fait que le processus avance traduit la fragilité croissante de la coalition. Si aucun compromis n’est trouvé dans les prochaines semaines, Israël pourrait se diriger vers une nouvelle campagne électorale en pleine guerre régionale, avec des conséquences importantes sur la stabilité politique, la conduite des opérations militaires et les négociations diplomatiques en cours sur plusieurs fronts.