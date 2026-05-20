La Knesset approuve en lecture préliminaire un texte sur sa dissolution

La Knesset a approuvé ce mercredi en lecture préliminaire la proposition de loi visant à sa dissolution déposée par la coalition. Ce vote marque une première étape dans le processus législatif, alors que plusieurs formations ont également présenté leurs propres textes de dissolution.Ces deux derniers jours, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a multiplié les efforts pour tenter de repousser les élections, et éviter qu’elles ne se tiennent début septembre, comme le réclament les partis orthodoxes.

Dans ce cadre, Benjamin Netanyahou a notamment rencontré le député du Likoud Eli Dallal, dans l’objectif de le convaincre de soutenir la loi sur la conscription. Le Premier ministre considérait Eli Dallal comme un élu susceptible de changer de position, mais aucune décision n’a été prise à l’issue de leur rencontre. Il a également tenté de convaincre les députés du Likoud Yuli Edelstein et Dan Illouz, avant de renoncer.

Le quotidien Yated Neeman, organe du parti Degel HaTorah, a annoncé que la formation voterait ce mercredi en faveur de la dissolution de la Knesset. Les députés orthodoxes devraient soutenir leur propre proposition de dissolution, afin d’éviter que le Likoud ne contrôle seul le calendrier et le contenu du processus.

De son côté, le Likoud devrait voter en faveur de ses propres propositions de dissolution, ainsi que de celle déposée par Bleu Blanc.

Parallèlement, la commission des Affaires étrangères et de la Défense a poursuivi ce mercredi matin ses débats sur la loi sur la conscription. Le secrétaire du gouvernement, Yossi Fuchs, a affirmé que la coalition avait l’intention de présenter le texte en deuxième et troisième lectures en séance plénière.

Dans l’entourage de Benjamin Netanyahou, on estime encore que la loi pourrait être adoptée avec le soutien des partis orthodoxes, seuls trois députés étant considérés comme opposés de manière définitive : Sharren Haskel, Yuli Edelstein et Dan Illouz.

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