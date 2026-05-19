Netanyahou affirme avoir obtenu une majorité pour faire adopter la loi sur l’exemption militaire des orthodoxes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a informé ces dernières heures plusieurs responsables des partis orthodoxes qu’il disposait désormais de la majorité nécessaire pour faire adopter la très controversée loi sur l’exemption du service militaire des étudiants des yeshivot (écoles talmudiques).

Le message a été transmis à des responsables du parti Judaïsme unifié de la Torah par des proches du chef du gouvernement.

Ces derniers jours, Benjamin Netanyahou aurait intensifié les pressions sur plusieurs députés de la coalition qui avaient annoncé leur opposition à toute version du texte. D’après un haut responsable du bureau du Premier ministre, certains élus auraient finalement accepté soit de voter en faveur du projet de loi, soit de s’abstenir afin de permettre son adoption. « Nous avons obtenu la majorité nécessaire et c’est ce qui compte », a déclaré ce responsable au média israélien Zman Israël.

Le sujet reste toutefois extrêmement sensible au sein de la coalition comme dans l’opinion publique israélienne, alors que l’armée fait face à des besoins croissants en effectifs depuis le début de la guerre.

Mercredi, la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset doit poursuivre les discussions sur le projet de loi ainsi que sur l’extension de la durée du service militaire obligatoire. Parallèlement, les débats autour d’une éventuelle dissolution du Parlement doivent également se poursuivre en séance plénière dans le cadre de propositions déposées par l’opposition.

Malgré les assurances de Benjamin Netanyahou, plusieurs responsables orthodoxes continueraient de craindre une manœuvre politique destinée à gagner du temps et à repousser une décision définitive sur ce dossier explosif.