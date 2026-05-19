"Une attaque extrêmement puissante" : Amir Avivi estime qu’une offensive contre l’Iran est inévitable

Pour le général israélien de brigade Amir Avivi, les hésitations affichées par Donald Trump ne doivent tromper personne : les États-Unis se prépareraient bel et bien à une nouvelle offensive majeure contre l’Iran. Invité sur i24NEWS, l’ex-haut responsable sécuritaire affirme que le président américain cherche avant tout à « troubler les Iraniens » en entretenant volontairement l’incertitude sur le calendrier d’éventuelles frappes.

« L’objectif est très clair », explique-t-il : empêcher définitivement Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire, détruire ses capacités d’enrichissement et forcer la sortie de l’uranium iranien. Selon Amir Avivi, la diplomatie ne suffira plus face au régime iranien, qu’il accuse de mal interpréter les intentions américaines et de croire à tort que les pressions internationales ou l’opinion publique américaine pousseront Donald Trump à reculer.

Le général de réserve estime au contraire qu’une opération militaire reste le scénario le plus probable. « Il y aura une attaque extrêmement puissante », affirme-t-il, évoquant notamment une reprise en main du détroit d’Ormuz et des infrastructures stratégiques iraniennes.

Pour appuyer son analyse, Amir Avivi souligne le renforcement spectaculaire du dispositif militaire américain dans la région. Là où un seul porte-avions était auparavant déployé, trois groupes aéronavals seraient désormais positionnés, accompagnés de forces marines et aériennes importantes. Selon lui, cette montée en puissance ne doit rien au hasard.

Il estime également que le cessez-le-feu a offert aux États-Unis et à Israël un temps précieux pour consolider leur renseignement et préparer leurs plans opérationnels. « Tout ce qui se fait en Iran, les Israéliens et les Américains le voient », assure-t-il.

Amir Avivi juge par ailleurs que les capacités iraniennes se sont fortement affaiblies après des semaines de frappes. Il affirme que plusieurs infrastructures militaires et industrielles ont été détruites et que le blocus maritime imposé à Téhéran limite désormais considérablement ses capacités de reconstruction et de réapprovisionnement.