Israël propose à Emirates d’assurer des vols directs entre Tel-Aviv et New York

Israël a proposé à la compagnie aérienne Emirates d’opérer des vols directs entre Tel-Aviv et New York, une initiative inédite qui pourrait profondément bouleverser le marché aérien régional et renforcer encore la normalisation entre l’État hébreu et les Émirats arabes unis. L’information, révélée par la chaîne israélienne Channel 12 puis confirmée au JNS, reste toutefois soumise à l’approbation des autorités américaines.

Le projet intervient alors que plusieurs compagnies américaines ont suspendu leurs dessertes vers Israël depuis le début de la guerre, provoquant une flambée des prix sur la ligne Tel-Aviv–New York, aujourd’hui principalement assurée par les compagnies israéliennes El Al et Arkia.

Selon la proposition israélienne, Emirates pourrait non seulement exploiter des vols directs vers New York, mais également vers Bangkok au départ de Tel-Aviv. Contrairement aux accords aériens traditionnels, cette formule permettrait à la compagnie émiratie d’opérer sans obligation de prolonger les vols vers Dubaï.

Depuis les accords d’Abraham, signés en 2020, les relations entre Israël et les Émirats se sont considérablement renforcées. Si Emirates avait suspendu ses vols vers Israël après l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, Flydubai — sa compagnie sœur — ainsi qu’Etihad ont continué à desservir régulièrement l’État hébreu malgré les tensions régionales.

Les professionnels israéliens du tourisme accueillent cette initiative avec enthousiasme. Shirley Cohen Orkaby, vice-présidente d’Eshet Tours, estime que cette ouverture représenterait « un moment majeur pour l’aviation israélienne » et une illustration concrète de l’impact des accords d’Abraham sur la connectivité d’Israël avec le reste du monde.

Pour Yoni Waksman, dirigeant d’Ophir Tours, l’arrivée d’un acteur international puissant comme Emirates permettrait de « restaurer un sentiment de sécurité chez les consommateurs », tout en augmentant la concurrence et en faisant baisser les prix des billets vers les États-Unis.