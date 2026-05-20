La Knesset avance vers une possible dissolution sur fond de crise politique

Les députés israéliens ont approuvé par 53 voix contre 0, en lecture préliminaire, un projet de loi de l’opposition visant à dissoudre la Knesset et provoquer des élections anticipées.

Le texte est porté notamment par les élus de Bleu-Blanc, dont Pnina Tamano-Shata et le chef du parti Benny Gantz. Le vote intervient quelques heures seulement après l’adoption, également à l’unanimité en lecture préliminaire, d’un autre projet de dissolution soutenu cette fois par la coalition gouvernementale.

« C’est le début de la fin. Ce gouvernement en échec rentrera chez lui tôt ou tard », a déclaré Benny Gantz dans un communiqué après le vote.

Selon le texte défendu par l’opposition, des élections seraient organisées exactement 90 jours après l’adoption définitive de la loi. Le projet soutenu par la coalition ne fixe pas de date précise mais prévoit qu’elle soit déterminée ultérieurement par la commission parlementaire compétente, avec un délai minimum de trois mois après l’approbation finale du texte.

En avançant sa propre proposition de dissolution, l’opposition cherche à maintenir la pression sur le gouvernement et à conserver une alternative crédible en cas de retrait du texte de la coalition.

Cette bataille parlementaire s’inscrit dans un contexte de fortes tensions autour du projet de loi sur l’exemption du service militaire pour les étudiants des yeshivot. Les partis ultra-orthodoxes menacent de faire basculer leur soutien vers l’opposition si aucun compromis n’est trouvé sur cette question sensible.

La crise fragilise davantage la coalition au pouvoir, déjà confrontée à des divisions internes et à une pression politique croissante autour de la gestion sécuritaire et des dossiers sociétaux.