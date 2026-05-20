Flottille pour Gaza : Netanyahou recadre Ben Gvir après les vidéos des militants arrêtés
Tandis que plusieurs capitales dénoncent une humiliation des détenus, le ministre israélien de la Sécurité nationale assume qualifie les militants de « soutiens du Hamas ».
Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique après avoir diffusé des vidéos montrant les militants de la flottille turque vers Gaza arrêtés par Israël.
https://x.com/i/web/status/2057056462115950663
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Dans les images publiées mercredi depuis le port d’Ashdod, plusieurs militants apparaissent menottés au sol tandis qu’Itamar Ben Gvir agite un drapeau israélien au-dessus d’eux et leur lance en hébreu : « Nous sommes les maîtres ici ». Une autre séquence montre les détenus allongés au sol alors que l’hymne israélien Hatikva retentit en arrière-plan.
Le ministre s’est également adressé au Premier ministre Benjamin Netanyahou en déclarant : « Je dis au Premier ministre : laissez-les ici encore longtemps, laissez-nous les envoyer dans les prisons des terroristes ».
https://x.com/i/web/status/2057043359848440192
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La ministre des Transports Miri Regev a elle aussi publié sa propre vidéo des militants arrêtés avec le message : « Voilà comment seront traités les soutiens au terrorisme venus briser le blocus de Gaza ».
https://x.com/i/web/status/2057074273592689103
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Ces publications ont déclenché de vives critiques à l’étranger mais également au sein du gouvernement israélien. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a accusé Ben Gvir d’avoir « sciemment causé un tort immense à Israël » avec « cette mise en scène honteuse ». Selon lui, ces images ont anéanti les efforts diplomatiques menés pour limiter les dégâts après l’interception de la flottille.
https://x.com/i/web/status/2057074757841899701
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La Première ministre italienne Giorgia Meloni a dénoncé un comportement « inacceptable » et annoncé la convocation de l’ambassadeur israélien afin d’obtenir des explications officielles.
Ben Gvir a répondu aux critiques en affirmant qu’Israël avait « cessé d’être le souffre-douleur du Moyen-Orient » et que « ceux qui viennent soutenir le terrorisme et s’identifier au Hamas recevront une réponse ferme ».
Face aux réactions internationales et aux critiques internes, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris ses distances avec son ministre. « La manière dont le ministre Ben Gvir a agi envers les militants de la flottille ne correspond pas aux valeurs et aux normes de l’État d’Israël », a-t-il déclaré dans un communiqué.
Benjamin Netanyahou a toutefois rappelé qu’Israël avait « le droit d’empêcher des flottilles provocatrices de soutiens du Hamas d’entrer dans ses eaux territoriales et d’atteindre Gaza ». Il a ajouté avoir demandé « aux autorités compétentes d’expulser les provocateurs aussi rapidement que possible ».