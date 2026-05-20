Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique après avoir diffusé des vidéos montrant les militants de la flottille turque vers Gaza arrêtés par Israël.

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Dans les images publiées mercredi depuis le port d’Ashdod, plusieurs militants apparaissent menottés au sol tandis qu’Itamar Ben Gvir agite un drapeau israélien au-dessus d’eux et leur lance en hébreu : « Nous sommes les maîtres ici ». Une autre séquence montre les détenus allongés au sol alors que l’hymne israélien Hatikva retentit en arrière-plan.

Le ministre s’est également adressé au Premier ministre Benjamin Netanyahou en déclarant : « Je dis au Premier ministre : laissez-les ici encore longtemps, laissez-nous les envoyer dans les prisons des terroristes ».

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La ministre des Transports Miri Regev a elle aussi publié sa propre vidéo des militants arrêtés avec le message : « Voilà comment seront traités les soutiens au terrorisme venus briser le blocus de Gaza ».

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Ces publications ont déclenché de vives critiques à l’étranger mais également au sein du gouvernement israélien. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a accusé Ben Gvir d’avoir « sciemment causé un tort immense à Israël » avec « cette mise en scène honteuse ». Selon lui, ces images ont anéanti les efforts diplomatiques menés pour limiter les dégâts après l’interception de la flottille.

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La Première ministre italienne Giorgia Meloni a dénoncé un comportement « inacceptable » et annoncé la convocation de l’ambassadeur israélien afin d’obtenir des explications officielles.

Ben Gvir a répondu aux critiques en affirmant qu’Israël avait « cessé d’être le souffre-douleur du Moyen-Orient » et que « ceux qui viennent soutenir le terrorisme et s’identifier au Hamas recevront une réponse ferme ».

Face aux réactions internationales et aux critiques internes, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris ses distances avec son ministre. « La manière dont le ministre Ben Gvir a agi envers les militants de la flottille ne correspond pas aux valeurs et aux normes de l’État d’Israël », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Benjamin Netanyahou a toutefois rappelé qu’Israël avait « le droit d’empêcher des flottilles provocatrices de soutiens du Hamas d’entrer dans ses eaux territoriales et d’atteindre Gaza ». Il a ajouté avoir demandé « aux autorités compétentes d’expulser les provocateurs aussi rapidement que possible ».