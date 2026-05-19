Israël intercepte une flottille turque vers Gaza et transfère 430 militants sur son territoire

Israël a annoncé mardi soir avoir mis fin à une nouvelle flottille internationale tentant de rejoindre la bande de Gaza "afin de contourner le blocus naval imposé par l’État hébreu". Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, les 430 militants présents à bord des embarcations ont été transférés sur des navires israéliens puis acheminés vers Israël.

https://x.com/i/web/status/2056838154309763311 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les commandos de la marine israélienne ont intercepté plus de cinquante bateaux partis de Turquie la semaine dernière. Des images diffusées en direct par les organisateurs de la « Global Sumud Flotilla » montrent des soldats israéliens montant à bord des navires tandis que des militants portant des gilets de sauvetage lèvent les mains.

Dans un communiqué, le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé « une nouvelle flottille de relations publiques au service du Hamas ». « Israël continuera d’agir en totale conformité avec le droit international et ne permettra aucune violation du blocus naval légal de Gaza », affirme le texte.

Les organisateurs de la flottille accusent toutefois les forces israéliennes d’avoir ouvert le feu avec des balles en caoutchouc contre plusieurs embarcations. Des dégâts ont été signalés sur au moins cinq bateaux. Le ministère italien des Affaires étrangères a demandé « un examen urgent » de l’usage de la force par Israël après les témoignages de militants italiens présents dans l’opération.

Israël assure de son côté qu’« aucune munition réelle n’a été utilisée ». Selon le ministère, des « moyens non létaux » ont été employés uniquement après plusieurs avertissements et dirigés vers les navires, non contre les militants eux-mêmes.

L’armée israélienne a commencé les interceptions à environ 268 kilomètres des côtes de Gaza. Les organisateurs réclament désormais la « libération immédiate et inconditionnelle » des militants ainsi qu’un accès rapide à une assistance juridique et consulaire.