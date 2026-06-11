Benjamin Netanyahou veut mettre fin aux primaires du Likoud

Selon un projet actuellement promu par le chef du gouvernement, les traditionnelles primaires pourraient être remplacées par une commission chargée d’établir la liste du parti pour les prochaines élections.

D’après les informations révélées par le journaliste Amit Segal, une commission composée notamment de maires et de personnalités publiques serait chargée de déterminer l’ordre des candidats jusqu’à la 32e place de la liste. Benjamin Netanyahou conserverait par ailleurs la possibilité de désigner directement sept candidats grâce à des places réservées.

Le Premier ministre justifie cette réforme par plusieurs facteurs, notamment le départ de sept députés du Likoud au cours de l’actuelle législature ainsi que les critiques formulées dans un rapport du contrôleur de l’État concernant des irrégularités dans le registre des adhérents du parti.

Selon des participants à de récentes discussions internes, Benjamin Netanyahou a également fait valoir que l’organisation des primaires représente un coût d’environ 12 millions de shekels et favorise parfois une surenchère idéologique parmi les candidats cherchant à séduire la base militante.

Pour entrer en vigueur, la réforme devra encore être approuvée par la commission constitutionnelle du Likoud, le secrétariat du parti ainsi que par la convention du mouvement.

Parallèlement à cette réforme interne, Benjamin Netanyahou cherche à consolider l’ensemble du bloc national afin d’éviter une dispersion des voix lors des prochaines élections.

Selon plusieurs sources politiques, le Premier ministre craint notamment que le parti du ministre des Finances Betsalel Smotrich ne franchisse pas le seuil électoral, ce qui pourrait affaiblir considérablement le camp de droite.

Dans ce contexte, Benjamin Netanyahou aurait proposé une alliance technique entre Betsalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Le projet prévoirait l’attribution de places réservées aux deux dirigeants sur la liste du Likoud ainsi qu’à certains de leurs proches collaborateurs.

La proposition intervient alors que les deux responsables ne semblent pas favorables à une fusion de leurs formations. Itamar Ben Gvir estime pouvoir obtenir seul entre huit et dix sièges, tandis que Betsalel Smotrich refuse l’idée d’occuper une position secondaire au sein d’une liste commune.

Benjamin Netanyahou plaiderait toutefois pour une union électorale purement technique, permettant aux deux partis de se séparer à nouveau après les élections.

Si elle est approuvée, cette réforme renforcerait considérablement l’influence directe de Benjamin Netanyahou sur la composition de la future liste du Likoud et marquerait un tournant majeur dans l’organisation interne du principal parti de la coalition gouvernementale.