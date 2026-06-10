Benjamin Netanyahou se présentera pour un nouveau mandat aux prochaines élections

Dans un bref communiqué publié ce mercredi, le parti du Premier ministre israélien a affirmé que Benjamin Netanyahou serait bien candidat aux prochaines élections législatives.

« Le Premier ministre Netanyahou se présentera aux prochaines élections et, avec l’aide de Dieu, il les remportera », a déclaré le Likoud.

Cette prise de position intervient alors que Donald Trump avait laissé entendre, lors d’une interview accordée à ABC News, qu’il n’était pas certain que le dirigeant israélien souhaite poursuivre sa carrière politique après la guerre.

« Je ne sais pas. Il a eu une carrière incroyable. Veut-il continuer ? », avait déclaré le président américain, ajoutant que la question de savoir si Netanyahou se représenterait était désormais « ouverte ».

Des propos qui ont immédiatement alimenté les spéculations sur une possible retraite politique du Premier ministre israélien, d’autant plus que les relations entre Washington et Jérusalem traversent actuellement une période de fortes tensions.

Selon plusieurs médias américains, Donald Trump et Benjamin Netanyahou auraient récemment eu un échange particulièrement tendu concernant les opérations militaires israéliennes au Liban ainsi que la stratégie à adopter face à l’Iran.

Le président américain a même reconnu publiquement son irritation face à la poursuite des combats.

« J’étais un peu contrarié par ses combats permanents avec le Liban », a-t-il déclaré dans le podcast Pod Force One.

Dans ce contexte, le communiqué du Likoud apparaît comme une réponse directe aux interrogations formulées par Donald Trump.

Au-delà du simple démenti, le parti au pouvoir cherche à projeter une image de confiance et de continuité alors que le Premier ministre est confronté à une opposition revigorée et à des sondages plus serrés qu’auparavant.

À 76 ans, Benjamin Netanyahou reste néanmoins l’homme politique le plus expérimenté de la scène israélienne. Son entourage estime que la guerre en cours et les enjeux sécuritaires régionaux renforcent encore sa stature auprès d’une partie importante de l’électorat.

En officialisant sa volonté de briguer un nouveau mandat, le chef du gouvernement israélien met fin, au moins temporairement, aux spéculations sur son avenir politique.

Reste désormais à savoir si cette démonstration de détermination suffira à convaincre les électeurs israéliens dans un contexte régional explosif et alors que les divergences avec son principal allié américain semblent plus visibles que jamais.