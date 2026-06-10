Donald Trump s’interroge publiquement sur l’avenir politique de Benjamin Netanyahou

Donald Trump a publiquement semé le doute sur l’avenir politique de Benjamin Netanyahou, évoquant la possibilité que le Premier ministre israélien ne se représente pas aux prochaines élections législatives.

Interrogé par ABC News sur la situation politique en Israël, le président américain a déclaré ne pas savoir si Netanyahou souhaitait poursuivre sa carrière politique après la guerre.

« Je ne sais pas. Il a eu une carrière incroyable. Veut-il continuer ? », a déclaré Trump. « C’est un Premier ministre de guerre. Nous allons gagner cette guerre très bientôt, d’une manière ou d’une autre, et il est un Premier ministre de guerre. »

Le président américain est allé plus loin en estimant qu’il était désormais légitime de s’interroger sur les intentions du dirigeant israélien.

« C’est une question ouverte de savoir si Netanyahou se représentera. Je me demande même si Bibi veut continuer », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions inhabituelles entre les deux alliés.

Selon plusieurs médias américains, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont récemment eu un échange téléphonique particulièrement tendu au sujet des opérations militaires israéliennes au Liban et de la stratégie régionale à adopter face à l’Iran.

Dans une autre interview accordée au podcast *Pod Force One*, Trump a reconnu avoir exprimé son mécontentement à l’égard du Premier ministre israélien.

« J’étais un peu contrarié par ses combats permanents avec le Liban », a-t-il déclaré.

L’administration américaine cherche actuellement à favoriser une désescalade régionale afin de finaliser un accord plus large avec l’Iran sur la question nucléaire et la sécurité au Moyen-Orient.

De son côté, Benjamin Netanyahou est confronté à une situation politique complexe. Les derniers sondages montrent une progression du bloc anti-Netanyahou, notamment autour de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett et de l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement israélien cherche à obtenir un succès stratégique majeur susceptible de renforcer sa position avant d’éventuelles élections.

Donald Trump a également insisté sur le rôle central joué par Washington dans la gestion de la crise régionale.

« C’est moi qui décide. Je décide de tout. Ce n’est pas lui qui décide », a-t-il affirmé récemment devant les médias.

Ces déclarations alimentent les spéculations sur l’état des relations entre les deux dirigeants et sur la capacité de Netanyahou à conserver son leadership politique alors que la guerre entre Israël, le Hezbollah et l’Iran entre dans une phase décisive.