Israël : Noam Bettan signe un record de streaming avec "Michelle"

Le succès de “Michelle” ne s’arrête pas à la scène de l’Eurovision. Quelques jours après la deuxième place d’Israël au concours 2026, le titre interprété par Noam Bettan s’impose aussi comme un phénomène numérique. Selon le compte spécialisé ESC Charts, “Michelle” a signé le plus gros jour de streaming jamais enregistré pour une chanson sur Spotify en Israël, avec 186.223 écoutes en une seule journée.

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Ce record confirme l’ampleur de l’engouement autour du chanteur israélien, qui a porté les couleurs d’Israël à Vienne avec une chanson mêlant hébreu, français et anglais.

“Michelle” a été dévoilée le 5 mars par le diffuseur public Kan, après la victoire de Bettan dans HaKokhav HaBa, le télé-crochet israélien qui sélectionne le représentant du pays pour le concours. Le titre a été écrit notamment par Noam Bettan lui-même et Yuval Raphael, représentante israélienne de l’année précédente.