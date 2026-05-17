Javier Bardem : "Le génocide à Gaza est un fait"

"Si vous le justifiez par votre silence ou votre soutien, vous êtes pro-génocide. Ce sont des faits pour moi", a-t-il affirmé.

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L'acteur espagnol Javier Bardem aux Oscars 2026
L'acteur espagnol Javier Bardem aux Oscars 2026AP Photo/John Locher

L’acteur espagnol Javier Bardem a tenu des propos sur la guerre à Gaza, en marge du Festival de Cannes 2026. Dans une déclaration relayée sur les réseaux sociaux, le comédien a affirmé : « Le génocide à Gaza est un fait. Vous pouvez vous y opposer, vous pouvez essayer de le justifier, c’est un fait. Si vous le justifiez par votre silence ou votre soutien, vous êtes pro-génocide. Ce sont des faits pour moi. »

https://x.com/i/web/status/2056024161458237483

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Ces propos s’inscrivent dans un climat très politisé autour de la présence du conflit israélo-palestinien dans le monde culturel. Depuis le début de la guerre déclenchée par le massacre du 7-Octobre perpétré par le Hamas, plusieurs figures du cinéma international ont multiplié les prises de position publiques contre Israël, notamment dans les festivals européens.

À Cannes, où le cinéma se mêle souvent aux grands débats internationaux, cette sortie confirme une nouvelle fois la place centrale prise par Gaza dans les prises de parole militantes du monde culturel.

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