Liban-Sud : un officier de la brigade Golani tué par un drone explosif du Hezbollah

Tsahal a annoncé samedi soir la mort du capitaine Maoz Israel Recanati, 24 ans, tué par un drone explosif du Hezbollah dans le sud du Liban. Originaire d’Itamar, il était commandant de section au sein du 12e bataillon de la brigade Golani.

Son nom a été autorisé à la publication après que sa famille a été informée.

Maoz Israel Recanati est le septième soldat israélien tué dans le sud du Liban depuis l’entrée en vigueur de la trêve, et le vingtième depuis l’escalade des hostilités dans le contexte de la guerre avec l’Iran. Un employé civil israélien a également été tué dans le sud du Liban.

Malgré l’annonce d’une prolongation du cessez-le-feu, la situation reste donc instable. Israël accuse le Hezbollah de violations répétées de l’accord et affirme agir pour neutraliser les menaces contre ses forces et ses localités frontalières.