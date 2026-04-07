Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni à la suite de propos antisémites

Le rappeur Kanye West, au cœur de nouvelles controverses liées à ses propos antisémites passés, s’est vu interdire l’entrée sur le territoire britannique, alors qu'il devait participer au festival Wireless de Londres.

Selon des informations relayées notamment par Reuters, les autorités britanniques ont estimé que sa présence « ne contribuerait pas à l'intérêt public », actant ainsi son exclusion. Une décision qui intervient après une vive polémique au Royaume-Uni et au sein de la communauté juive, alimentée par les déclarations et actions controversées de l’artiste ces dernières années.

Dans une tentative de désamorcer la crise, Kanye West avait exprimé sa volonté de « montrer un changement par les actes » et de rencontrer des représentants de la communauté juive à Londres. « Je sais que les mots ne suffisent pas », avait-il reconnu, appelant à une démarche d’écoute et de dialogue. Mais ces propos n’ont pas suffi à convaincre ses détracteurs ni les autorités.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a lui-même pris position, dénonçant l’antisémitisme « sous toutes ses formes » et soulignant la responsabilité collective de garantir la sécurité des Juifs au Royaume-Uni.

La polémique a également pris une dimension économique, plusieurs grandes entreprises comme PayPal et Pepsi ayant retiré leur soutien au festival Wireless en réaction à la programmation de l’artiste.