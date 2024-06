L'acteur américain Michael Douglas en visite de solidarité au kibboutz martyr de Beeri

L'acteur et producteur américain Michael Douglas, arrivé en Israël ce week-end, s'est rendu au kibboutz Beeri ce dimanche. "J'ai rencontré ici des gens qui croyaient en la paix, qui avaient l'habitude d'accueillir leurs voisins palestiniens chez eux. Maintenant, je vous le demande, comment peuvent-ils se remettre d'une telle catastrophe ? Cela prendra des générations, peut-être même que ce ne sera pas possible. Comment vaincre l'envie de vengeance ? Je n’en ai aucune idée", a-t-il déclaré sur place.

L'acteur de The Game, Wall Street et Basic Instinct, a notamment rencontré Yuli Ben Ami, la fille de Raz et Ohad Ben Ami kidnappés au kibboutz Beeri. Raz a été libérée dans le cadre de la trêve conclue fin novembre, tandis qu'Ohad est toujours retenu captif par le Hamas. Il s'est également entretenu avec Amit Shelevy, qui a perdu sa sœur et son mari dans le massacre.

Arrivé vendredi en Israël, Michael Douglas a d'abord visité l'exposition "Sept octobre" du photographe Ziv Koren au Centre Peres pour la paix et l'innovation. Il a exprimé sa tristesse et sa frustration face au fait que les images des attaques du Hamas n'ont pas été immédiatement diffusées dans le monde entier, ce qui a contribué selon lui, à l'échec de la diplomatie par l'image d'Israël sur la scène internationale. Il a ajouté que de son point de vue, le monde n'était pas suffisamment exposé au désastre qui a frappé l'Etat hébreu, et qu'il n'était donc pas suffisamment conscient des dimensions de l'horreur et de la destruction.

Juste après sa visite de l'exposition, la star américaine a rencontré plusiurs familles d'otages.

Ce n’est pas la première fois que Michael Douglas, dont les grands-parents paternels étaient juifs, se rend en Israël, dont il est un fervent soutien. Il est considéré comme un ardent partisan d’Israël en général et depuis du Pérou. Au lendemain du 7 octobre, il avait joint sa signature à celles de 700 autres personnalités d'Hollywood ayant appelé à la libération immédiate des otages. Dans un message publié dans le même sur Instagram, il avait écrit : "Des innocents sont emprisonnés à Gaza et personne ne sait quand ni s'ils rentreront chez eux. Parmi eux se trouvent un bébé de neuf mois et des survivants âgés de l'Holocauste qui ont été brutalement arrachés à leurs proches."