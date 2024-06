L'Anti Defamation League bannie de Wikipédia pour des données jugées peu fiables sur Israël et l'antisémitisme

Les éditeurs de Wikipédia ont voté la semaine dernière pour déclarer l'Anti-Defamation League (ADL), un groupe de défense juif basé à New York, comme "généralement peu fiable" sur le conflit israélo-palestinien. Une décision qui a pour conséquence de placer l'organisation sur la liste des sources interdites et partiellement interdites sur la plateforme de l'encyclopédie numérique.

Une écrasante majorité de rédacteurs aurait également voté pour qualifier l’organisation de peu fiable sur le thème de l’antisémitisme, son thème de lutte principal. Des dizaines d’éditeurs de Wikipédia ont ainsi déclaré que l’ADL "ne devrait pas non plus être citée pour obtenir des informations factuelles sur l’antisémitisme, car elle agit principalement comme une organisation pro-israélienne et a tendance à qualifier d’antisémitisme les critiques légitimes d’Israël", rapporte le Jewish Telegraphic Agency (JTA).

"L’ADL ne semble plus adhérer à une définition sérieuse et intellectuellement convaincante de l’antisémitisme, mais a plutôt cédé à la politisation éhontée du sujet même sur lequel elle était initialement considérée comme fiable", a écrit un éditeur connu sous le nom d’Iskandar323.

L’ADL a réagi en déclarant que la décision de Wikipédia était "le produit d’une campagne visant à délégitimer l'organisation", et que les éditeurs s’opposant à l’interdiction avaient fourni "des réfutations point par point, fondées sur des citations factuelles, à chaque affirmation formulée". "Mais apparemment, les faits n’ont plus d’importance", a noté l'ADL dans un communiqué.

"C’est une triste évolution pour la recherche et l’éducation, mais l’ADL ne se laissera pas intimider dans sa lutte séculaire contre l’antisémitisme et toutes les formes de haine", a ajouté l'organisation.

L'ONG juive a été fondée en 1913 par le B'nai B'rith.