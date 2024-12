La chanteuse israélienne Corinne Allal s'éteint à 69 ans

La chanteuse, compositrice et parolière israélienne Corinne Allal est décédée ce jeudi à l'âge de 69 ans à l'hôpital Shiba de Tel Hashomer. Considérée comme l'une des plus grandes musiciennes d'Israël, elle avait récemment partagé ses problèmes de santé, évoquant une suspicion de cancer du pancréas qui l'avait contrainte à annuler plusieurs concerts. "C'est avec une profonde tristesse et une immense douleur que nous annonçons le décès de notre bien-aimée Corinne Allal", ont déclaré ses managers, demandant "de respecter la vie privée de la famille".

Née en Tunisie dans les années 1950, Allal arrive en Israël durant son enfance, sa famille ayant dû fuir en raison des liens de son père avec les services de sécurité israéliens. Elle commence sa carrière militaire dans l'ensemble musical du Commandement Sud, avant de rejoindre l'unité de divertissement du génie de combat, où elle rencontre Yehudit Ravitz, une rencontre qu'elle qualifiera plus tard de "moment qui a changé sa vie".

Ses plus grands succès incluent "Ein Li Eretz Acheret" (Je n'ai pas d'autre pays), "Zan Nadir" (Espèce rare), "Antarctica" et "Eretz Ktana Im Safam" (Petit pays avec moustache). Au cours des années 1980, elle collabore avec le groupe Lipstick pour son premier album éponyme, suivi de "Fruits interdits". Sa véritable percée survient avec son troisième album, "Antarctica".

Dans les années 1990, elle monte le spectacle "La langue de ma mère", mis en scène par Tzedi Tzarfati, comprenant des chansons traduites du français par Ehud Manor, notamment celles d'Édith Piaf, qu'elle admirait depuis son enfance. En 2009, elle participe à la première saison de "Big Brother VIP", terminant cinquième.

Active jusqu'à récemment, elle s'était produite plusieurs fois en 2024 dans le cadre de "Des amis chantent Corinne", un spectacle célébrant son œuvre avec de nombreux artistes interprétant ses plus grandes chansons.