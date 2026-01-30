La famille de Nemo, vainqueur de l'Eurovision 2024, comptait des membres du parti nazi

Une enquête publiée par l’hebdomadaire suisse Weltwoche a ravivé la polémique autour de Nemo, vainqueur suisse de l’Eurovision 2024, en révélant que plusieurs membres de sa famille ont été liés à l’idéologie nazie, certains ayant même appartenu au Parti national-socialiste durant la Seconde Guerre mondiale.

Figure culturelle majeure en Suisse et à l’international depuis sa victoire avec la chanson The Code, Nemo s’est notamment illustré par ses prises de position très critiques contre la participation d’Israël à l’Eurovision, allant jusqu’à annoncer en décembre 2025 la restitution de son trophée, estimant que le concours trahissait ses propres valeurs. Weltwoche estime que cet engagement public rend d’autant plus problématique le silence de Nemo sur l’histoire de sa famille.

L’enquête se penche sur la lignée Mettler, originaire du canton de Saint-Gall, et sur son rôle pendant la période nazie. Selon le journal, plusieurs ancêtres auraient soutenu Adolf Hitler, tant sur le plan idéologique que financier. Certains auraient été impliqués dans des structures de propagande ou dans des organisations proches du régime nazi.

Le cas le plus marquant est celui d’Arnold Mettler, présenté comme un industriel fortuné et sympathisant nazi notoire. D’après Weltwoche, lui et son épouse admiraient ouvertement Hitler. Arnold Mettler aurait occupé un poste de direction dans un journal fasciste ultérieurement interdit, soutenu financièrement des cercles d’extrême droite et nié l’existence de la Shoah, qualifiant les informations sur l’extermination des Juifs de « rumeurs malveillantes ». Son épouse aurait, de son côté, combattu les initiatives visant à aider les réfugiés juifs cherchant à se mettre à l’abri en Suisse.

L’enquête affirme également que la famille aurait facilité la fuite de figures fascistes vers l’Allemagne afin de leur éviter des poursuites des autorités suisses. Après la guerre, Arnold Mettler se serait suicidé. Son influence idéologique se serait prolongée chez ses enfants : l’un aurait tenu des propos antisémites lors d’un séjour aux États-Unis, tandis qu’un autre, Hans Martin Mettler, se serait engagé volontairement à 25 ans dans la Waffen-SS avant d’être tué sur le front de l’Est, en Russie.

Weltwoche souligne que ces éléments sont connus des historiens depuis plusieurs années et avance que Nemo ne pouvait ignorer ce passé. Le journal reproche ainsi à l’artiste de ne jamais l’avoir abordé publiquement, évoquant une incohérence avec son discours militant. L’article rappelle enfin un épisode survenu à l’Eurovision 2025 à Malmö, où Nemo avait été filmé se détournant de la représentante israélienne Eden Golan, une séquence qui avait déjà alimenté de vives critiques.