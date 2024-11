La France honore quatre personnalités israéliennes pour leur contribution aux échanges culturels

Dans un geste symbolique soulignant la richesse des liens culturels franco-israéliens, l'ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, a présidé mardi une cérémonie exceptionnelle à la Résidence de France à Jaffa, décorant quatre éminentes personnalités du monde des arts et des lettres.

Point d'orgue de cette célébration, Naomi Perlov, figure majeure de la danse contemporaine et directrice artistique du prestigieux Centre Suzanne Dellal de Tel Aviv, a été élevée au grade d'Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. Son parcours remarquable, de l'école Bat Dor de Tel Aviv à l'Opéra de Paris, illustre parfaitement cette passerelle culturelle entre les deux pays. Choréologue reconnue, elle a notamment collaboré avec des figures emblématiques de la danse comme Angelin Preljocaj.

French embassy in Tel Aviv

Parmi les nouveaux Chevaliers de l'Ordre, on trouve l'écrivain Dror Mishani, dont les thrillers psychologiques ont conquis un public international. Son premier roman a d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation cinématographique française avec Vincent Cassel. Sa relation particulière avec la littérature française transparaît dans son travail : "Balzac a profondément influencé mon écriture", confie-t-il régulièrement.

La poétesse et universitaire Bluma Finkelstein, également décorée, incarne quant à elle l'excellence académique et l'engagement culturel. Professeur émérite à l'Université de Haïfa, elle œuvre activement pour le rapprochement intercommunautaire, notamment à travers son implication au Centre culturel judéo-arabe Beit Hagefen. Complétant ce quatuor, Dorit Dalioth a été récompensée pour son travail remarquable de traductrice, faisant découvrir au public israélien des auteurs français majeurs comme Guillaume Musso et Philippe Besson. Elle est également devenue, fait notable, la représentante officielle d'Astérix en Israël.

« La France et Israël partagent un attachement très fort à la culture et à la littérature, qui irriguent nos valeurs humanistes communes », a souligné l'ambassadeur Fréderic Journès lors de la cérémonie, avant d'ajouter : « Merci du fond du cœur, par vos parcours et engagements respectifs, d'en être ainsi les ambassadrices et ambassadeurs. » Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités du monde culturel, témoigne de la vitalité des échanges artistiques et littéraires entre la France et Israël, particulièrement précieux dans le contexte géopolitique actuel.