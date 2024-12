La Slovénie demande l'exclusion d'Israël de l'Eurovision 2025

Le radiodiffuseur public slovène a envoyé une lettre officielle à l'Union Européenne de Radio-télévision (UER) demandant l'exclusion d'Israël du concours de l'Eurovision 2025 qui se tiendra en Suisse. Cette requête intervient dans une semaine marquée par plusieurs annonces concernant le concours, notamment la révélation de la scène et de la nouvelle identité visuelle, ainsi que l'annonce du début de la vente des billets fixée au 29 janvier. Lors d'une réunion, l'autorité de radiodiffusion slovène a proposé trois options distinctes. La première suggérait un retrait de la Slovénie de la compétition si Israël y participait. La deuxième proposition consistait à couper la diffusion pendant la performance israélienne. La troisième option, qui a finalement été retenue, prévoit que la direction de l'autorité et le public slovène suivent l'évolution de leur demande.

Cependant, l'option adoptée ne comporte aucune mesure concrète. L'UER a officiellement annoncé cette semaine que 38 pays participeront au concours qui se tiendra à Bâle. La deuxième proposition aurait été illégale et aurait pu entraîner une amende, voire la disqualification de la Slovénie.

Bien que la devise du concours ces dernières années soit "Unis par la musique" (United by Music), l'événement conserve une dimension politique évidente. Les demi-finales de l'Eurovision 2025 se dérouleront les 13 et 15 mai, avec la finale prévue le 17 mai.

Le représentant israélien sera choisi le mois prochain lors de la finale de l'émission "The Next Star for Eurovision" sur la chaîne 12. Pour rappel, lors de l'édition 2024 à Malmö, Israël était représenté par Eden Golan, dans un contexte déjà marqué par des tensions politiques.