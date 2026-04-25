Le biopic consacré à Michael Jackson fait sensation en Israël

Le film "Michael", consacré à Michael Jackson, suscite un fort engouement en Israël depuis sa sortie en salles, attirant un large public curieux de découvrir cette fresque dédiée au «roi de la pop». Le long-métrage s’impose déjà comme l’un des événements culturels du moment, porté par la fascination intacte autour de la star mondiale. Choix fort du casting, le rôle de Michael Jackson est confié à son neveu, Jaafar Jackson, dont la performance nourrit déjà les commentaires.

Selon les médias israéliens, la fréquentation est au rendez-vous dans les grands complexes de cinéma, où les séances affichent une affluence notable, notamment le week-end. Le film séduit par ses performances musicales et sa reconstitution spectaculaire des grandes étapes de la carrière de Michael Jackson, de ses débuts avec les Jackson Five à son ascension fulgurante en solo.

Mais cette sortie ne se fait pas sans débats. Le biopic est critiqué pour son traitement jugé partiel de la vie du chanteur, certains observateurs estimant qu’il élude les zones d’ombre et les controverses qui ont marqué son parcours. Ce choix narratif divise : entre ceux qui saluent une œuvre centrée sur l’artiste et ceux qui dénoncent une vision trop édulcorée.

Michael Jackson s’était produit en septembre 1993 à Tel-Aviv, lors de sa tournée mondiale Dangerous, devant des dizaines de milliers de spectateurs.

Porté par une mise en scène ambitieuse et une bande-son iconique, Michael confirme l’engouement pour les biopics musicaux. En Israël comme ailleurs, le film s’impose ainsi comme un succès populaire, preuve de l’aura toujours intacte du chanteur.