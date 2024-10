Le chanteur de Radiohead s'accroche avec un militant pro-palestinien lors d'un concert

Thom Yorke, le leader de Radiohead, a vivement réagi face à un militant anti-Israël lors d'un concert à Melbourne, en Australie. L'incident s'est produit mercredi soir alors que son spectacle solo touchait à sa fin, quand un spectateur a commencé à interpeller le chanteur au sujet du bilan des victimes palestiniennes à Gaza.

"Viens ici et dis-le, maintenant", a lancé Yorke au perturbateur. "Monte sur cette p*tain de scène et dis ce que tu veux dire. Ne reste pas là comme un lâche, viens ici et dis-le", a-t-il poursuivi, sous les acclamations du public. "Tu veux gâcher la soirée de tout le monde ? D'accord, à plus tard alors", a ajouté le chanteur avant de quitter la scène, provoquant des cris de déception dans la foule.

https://x.com/i/web/status/1851713707585290422 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Yorke est finalement revenu pour interpréter un dernier morceau, "Karma Police", l'un des tubes emblématiques de Radiohead. Le groupe britannique, plusieurs fois récompensé aux Grammy Awards et qui a vendu des millions d'albums depuis les années 1990, a régulièrement été la cible du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) contre Israël, particulièrement avant son concert à Tel Aviv en 2017.

En réponse à ces pressions, Yorke avait qualifié les militants du BDS d'"offensants" et de "condescendants". Le groupe s'est produit en Israël à trois reprises, d'abord en 1993, puis en 2000, et enfin en 2017.

Jonny Greenwood, le guitariste principal du groupe, marié à l'artiste visuelle israélienne Sharona Katan, a collaboré l'année dernière avec le chanteur israélien Dudu Tassa sur un album réunissant des artistes de tout le Moyen-Orient, dont le chanteur palestinien Freteikh, l'Égyptien Ahmed Doma et le Marocain Mohssine Salaheddine. Cette année, Greenwood a résisté aux appels au boycott lui demandant d'annuler une tournée européenne prévue avec Tassa en raison du conflit en cours.