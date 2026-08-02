Le chanteur hassidique Mordehai Ben David accusé d'incitation au meurtre contre Avigdor Lieberman

Le parti Israel Beiteinou a vivement condamné les déclarations du chanteur hassidique Mordechai Ben David visant son président, Avigdor Lieberman. Les propos, tenus lors d'un entretien en yiddish accordé au podcast du journaliste Shlomi Zayantz, ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur une affirmation selon laquelle le rabbin de Ribnitz aurait été le mohel d'Avigdor Lieberman, Mordechai Ben David a répondu : « Je pense qu'il ne l'a pas coupé au bon endroit. Il aurait dû lui couper la tête. » Une déclaration qui a immédiatement provoqué une vague d'indignation.

Dans un communiqué, Israel Beiteinou a dénoncé des propos qu'il qualifie d'« incitation au meurtre » et de « déshonneur moral ». « Le rabbin de Ribnitz aurait eu honte que son nom soit utilisé pour répandre la haine et appeler au meurtre d'Avigdor Lieberman », a affirmé le parti, ajoutant que « la morale doit primer sur toute autre considération ».

Au cours de la même interview, l'animateur du podcast a rappelé que, malgré ses positions critiques à l'égard du monde haredi, Avigdor Lieberman avait exprimé à plusieurs reprises son respect pour le rabbin de Ribnitz et s'était rendu sur sa tombe. Mordechai Ben David a alors reconnu l'existence de ces visites, tout en déclarant espérer que le chef de Israel Beiteinou « se repentira ».

Cette nouvelle controverse intervient dans un climat déjà tendu entre Avigdor Lieberman et une partie de la communauté haredi, le dirigeant de Israel Beiteinou étant l'un des plus fervents défenseurs de la conscription des étudiants des yeshivot et d'une séparation plus stricte entre la religion et l'État.