Jérusalem : tensions pour le cinquième samedi consécutif devant un café ouvert pendant le Shabbat

De nouvelles tensions ont éclaté ce samedi au cœur de Jérusalem, où des dizaines de manifestants orthodoxes se sont rassemblés devant le café « Basimta », ouvert pendant le Shabbat. Il s'agit de la cinquième semaine consécutive de mobilisation contre cet établissement, devenu le symbole d'un affrontement entre partisans de la liberté de choix et défenseurs du respect du repos sabbatique.

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Les manifestants, qui avaient annoncé un durcissement de leur mouvement, ont scandé des slogans particulièrement virulents, notamment « Celui qui profane le Shabbat mérite la mort », avant de se heurter aux forces de police déployées pour sécuriser les lieux et disperser la foule.

Depuis plusieurs semaines, le café est au centre d'une vive controverse. En réaction aux manifestations, des centaines d'habitants et de clients se sont régulièrement rendus sur place pour afficher leur soutien au propriétaire, Yoel Ben David.

« Nous n'ouvrons pas pour provoquer qui que ce soit, mais pour contribuer à la vie de la communauté. Même des habitants religieux viennent nous soutenir, car ils veulent une Jérusalem ouverte à tous », a déclaré le gérant.

Le chef du parti Israel Beiteinou, Avigdor Lieberman, s'est également rendu sur place afin d'exprimer son soutien à l'établissement. À sa sortie, il a été pris à partie par plusieurs manifestants qui lui ont lancé : « Retourne dans la Russie communiste ! »

L'ancien ministre a dénoncé les violences et appelé à davantage de tolérance. « Je crois au principe du "vivre et laisser vivre". Boire un café un samedi matin ne devrait pas devenir un acte de courage civique. Ceux qui manifestent ici devraient consacrer leur énergie au Hamas, au Hezbollah ou aux Houthis, pas à harceler des citoyens paisibles à Jérusalem », a-t-il déclaré.

Cette nouvelle mobilisation illustre les tensions persistantes autour de la place du Shabbat dans l'espace public israélien, un sujet qui continue de diviser profondément la société.