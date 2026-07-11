Jérusalem : nouvelles tensions autour d’un café ouvert le samedi

Des affrontements ont éclaté pour le deuxième samedi consécutif devant le café « Basimta », dans le centre de Jérusalem, en raison de son ouverture pendant le Shabbat.

Des manifestants orthodoxes sont venus protester contre l’activité de l’établissement, scandant « Shabbat ! » en direction des clients. Ces derniers leur ont répondu en criant : « Allez faire votre service militaire ! ».

Des dizaines d’habitants se sont rassemblés pour soutenir le café, situé dans un quartier majoritairement laïc. La police, déployée dès le matin pour prévenir les tensions, a évacué les manifestants orthodoxes. Des heurts ont également opposé les forces de l’ordre à certains clients, dont l’un a été violemment projeté dans un escalier, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Le vice-maire de Jérusalem, Adir Schwartz, présent sur place avec des militants du mouvement Hit'orerout, a dénoncé les pressions exercées contre le commerce. « Nous ne laisserons pas une minorité extrémiste dicter aux habitants de Jérusalem leur manière de vivre », a-t-il déclaré.

Ouvert depuis seulement un mois, le café est devenu un symbole du débat sur la place du Shabbat dans l’espace public de la capitale israélienne. La semaine dernière déjà, de nombreux habitants s’étaient mobilisés pour défendre le droit de l’établissement à rester ouvert le samedi.