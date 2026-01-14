Le chanteur Idan Amedi reprend du service dans la réserve après sa blessure et annonce une tournée

Plus de deux ans après avoir été grièvement blessé lors des combats dans la bande de Gaza, Idan Amedi effectue un double retour : sur le plan artistique, avec le lancement d’une nouvelle tournée de concerts, et sur le plan militaire, en reprenant le service actif dans la réserve.

L’artiste entamera sa nouvelle tournée le 18 février au Homegrown Hall de Tel-Aviv, une salle symbolique puisqu’il y avait signé son retour sur scène après sa blessure et une longue période de rééducation. Un choix assumé, marquant une continuité dans son parcours et un retour à un point fondateur.

Au cours de l’année écoulée, Idan Amedi s’est produit dans plusieurs grandes salles, notamment au Heichal Tozert Haaretz, avant un concert majeur au parc Hayarkon, devant des dizaines de milliers de spectateurs. Cette tournée, saluée par le public et la critique, a rassemblé plus de 150 000 personnes en Israël et à l’étranger et a été désignée spectacle de l’année.

Lors de son dernier passage au parc Hayarkon, le concert avait pris une dimension particulière : drapeaux de soldats dans la foule, présence de blessés de guerre et de familles endeuillées, et un moment de communion collective marqué par une panne de courant transformée en chant partagé. Une soirée devenue un symbole de mémoire et de solidarité nationale.

Parallèlement à son retour sur scène, Idan Amedi a récemment repris le service actif dans la réserve, pour la première fois depuis sa blessure. Une décision qui s’inscrit dans la continuité de son engagement depuis le début du conflit, et dans sa volonté de concilier création artistique et devoir militaire, malgré les séquelles d’une longue convalescence.