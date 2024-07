Le nouveau film d'Amos Gitaï "Pourquoi la guerre ?", avec Mathieu Amalric, en compétition au festival de Venise

"Pourquoi la guerre", le nouveau film du réalisateur Amos Gitaï, a été sélectionné pour la 81e édition du Festival International du Film de Venise qui débute le 28 août. Le film met en scène des acteurs israéliens et internationaux, dont Mathieu Amalric, Misha Lescot, Irène Jacob, mais aussi Yaël Abecassis et Keren Mor. Il sera projeté dans le cadre de la sélection officielle du festival.

AGAV FILMS

Y a-t-il une pulsion de haine chez les hommes ? Voilà le genre de question que se posaient Albert Einstein et Sigmund Freud, lorsqu'ils écrivaient "Pourquoi la guerre ?". Le mathématicien et le psychanalyste entretenaient une correspondance tandis qu'en Europe, le mal prenait corps tout à fait.

Quatre-vingt-onze ans plus tard, après la Shoah et surtout après le 7 octobre, le cinéaste Amos Gitaï a décidé de reposer les questions de ces lettres et d'en faire un film, tourné en Israël en langues française, allemande, arabe, yiddish et italienne.

Laura stevens

"Le cinéma que je fais s'inspire toujours de la réalité dans laquelle nous vivons ('Kippour', 'Kadosh', 'La Maison', 'Rabin' et 'Le Dernier Jour'). Cette fois encore, j'ai choisi de dialoguer avec la réalité cruelle qui existe dans cette région, et de la montrer sur les plus grandes scènes culturelles du monde, tout en évitant d'inclure des images d'horreurs de guerre et de destruction qui ne font qu'alimenter la situation de guerre", explique Gitaï.

Le film "Pourquoi la guerre" a été tourné à Tel Aviv, Paris, Vienne et Berlin, et produit par Agav Productions, en collaboration avec "United King Films".

Pour en savoir plus sur le film, lire l'article de Valérie Abécassis