Le Royaume-Uni censure un jeu vidéo inspiré des attaques du 7 octobre

Un jeu vidéo calqué sur les attaques du 7 octobre vient d'être interdit à la diffusion au Royaume-Uni, selon une information rapportée par le Figaro. Rien ne manque dans le scénario : des assaillants portant un bandeau vert sur le front comme celui porté par les terroristes du Hamas, leur franchissement en parapente de la barrière de sécurité frontalière et leur atterrissage dans les plaines désertiques si caractéristiques du Néguev avec les serres en arrière-plan. On les voit ensuite exécuter des soldats au cri de "Allahu Akbar", tandis que d'autres sont enlevés dans des véhicules. Le tout avec une musique orientale en fond sonore.

Le jeu est une mise à jour de "Fursan Al Aqsa : The Knights of the Al Aqsa Mosque" (Les chevaliers de la Mosquée Al Aqsa) sorti en avril 2022 et qui simule des attaques contre Israël. Repérée par l'Unité de contre-terrorisme sur internet, la mise à jour a été supprimée pour les gamers britanniques. Elle reste toutefois disponible en France et dans de nombreux autres pays.