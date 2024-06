Le Tel Aviv Comedy Festival revient les 24 et 25 juin avec Philippe Lellouche et Ary Abittan

Après le succès de la première édition, le Tel Aviv Comedy Festival revient les 24 et 25 juin 2024 pour faire découvrir les meilleurs spectacles au public francophone israélien. Ce festival dédié à l’humour francophone, imaginé et produit par Steve Suissa, Mickaël Chetrit et Thierry Colby, a joué à guichet fermé pour ses deux premières éditions, preuve que "tout le monde a besoin de rire", analyse Steve Suissa. Une affirmation qui sera encore plus vraie cette année. "Nos deux humoristes sont très émus de venir. Ils font 8000 km pour dire aux Israéliens qu'ils sont avec eux, c'est une date particulière... Ils vont vibrer avec une salle particulière cette année".

Steve Suissa productions

"Quand on est de l'autre côté, on est remplis d'a priori, d'idées toutes faites, les techniciens non juifs qui viennent ici sont impressionnés par la douceur de vivre. Venir à Tel Aviv pour des artistes est singulier. Leur métier est de donner l'amour aux gens. Ils ont l'honnêteté de baisser la garde, de ne pas faire de politique".

Le producteur, qui a aussi lancé le Festival du théâtre français en Israël, se réjouit de l'engouement du public israélien pour la culture française : "Le public a besoin de rire et aussi d'être ému. Ce qui est sûr, c'est qu'une partie des franco-israéliens veut garder un lien avec la France, et que ces parenthèse de rires ou de larmes lui font du bien".

Cette année, deux soirées seront proposées avec Philippe Lellouche et Ary Abittan qui proposeront leur nouveau spectacle pour la première fois en Israël ! Le lundi 24 et mardi 25 juin 2024, nous vous attendons au théâtre Beit Hachayal pour deux soirées exceptionnelles. Alors réservez vos places pour le festival et venez rire avec nous !