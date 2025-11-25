Les fans de Stranger Things ignorent les appels au boycott de la série par les anti-israéliens

À l’approche de la sortie très attendue de la cinquième et ultime saison de Stranger Things, prévue dans la nuit de mercredi à jeudi, une frange d’activistes anti-Israël tente d’appeler au boycott de la série, sans grand succès, si l’on en juge par l’enthousiasme massif des fans à travers le monde.

Au cœur de la polémique : les prises de position pro-israéliennes de deux acteurs du casting. Noah Schnapp, interprète de Will Byers, a visité Israël à plusieurs reprises, y compris à l’été 2023, et avait publié des photos de son séjour sur Instagram en évoquant son attachement à sa culture juive. Après le 7 octobre, des vidéos le montrant en compagnie de personnes tenant des autocollants tels que "Le sionisme est sexy" ou "Le Hamas est Daech" avaient déclenché une vague d’appels au boycott.

Face aux critiques, Schnapp avait diffusé en 2024 une vidéo dans laquelle il affirmait rejeter la mort de civils innocents "des deux côtés" et disait avoir "beaucoup appris" après des discussions avec des amis palestiniens.

Brett Gelman, qui incarne le journaliste excentrique Murray Bauman, est lui aussi la cible de militants anti-Israël. L’acteur a multiplié les messages de soutien à Israël durant la guerre et a même participé à un sketch de la célèbre émission satirique israélienne "Eretz Nehederet" lors d’une visite en décembre 2023.

Ces positions publiques ont suffi à déclencher un appel au boycott de la saison finale. Des influenceurs tels que Guy Christensen (Your Favorite Guy), suivi par des millions de personnes, accusent les acteurs de "blanchir l’apartheid" et vont jusqu’à présenter Hollywood comme un outil pour "laver un génocide". Sur TikTok, l’influenceuse Ariana Jasmine exhorte également à cesser de regarder la série.

Mais ces appels semblent avoir peu d’impact. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans dénoncent des campagnes inefficaces, d’autres annoncent qu’ils regarderont la série quoi qu’il arrive, quitte à la pirater, tandis que certains prétendent annuler leur abonnement Netflix, une plateforme qui compte toujours des centaines de millions d’abonnés dans 190 pays.

Les avant-premières organisées dans plusieurs grandes villes ont attiré des foules enthousiastes, venues apercevoir leurs acteurs favoris plutôt que pour protester. Noah Schnapp rassemble plus de 21 millions d’abonnés sur Instagram, Gelman plus de 830 000, et tous deux poursuivent leurs projets cinématographiques.

Alors que les théories affluent sur le dénouement de la série et que les fans spéculent sur le sort des héros face au monde terrifiant de l’Upside Down, une chose paraît claire : malgré une minorité bruyante sur les campus et en ligne, le boycott ne semble pas prêt à freiner la passion planétaire pour Stranger Things.