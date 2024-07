Mémé Odette, Première ministre !

Vous vivez mal cette période politique violente, clivante ? Les choix vous sont vertigineux ? Votez mémé Odette, l’inattendu phénomène viral des réseaux sociaux, sa vertu première ? Mémé Odette fait rire et rassemble toutes les religions, tous les âges, toutes les nationalités, bref tout le monde. Si vous avez un compte Instagram, Tiktok ou bien sûr Youtube, vous devez découvrir cette petite grand-mère de 91 ans et ses 400 vidéos hilarantes. Avec ses 55 200 abonnés rien que sur Instagram, elle a fait le buzz avec la vidéo de la Mouloukhia 3 millions de vues, celle du Couscous au poisson 1 million de vues, et enfin celle du Café au lit avec ses bénédictions en arabe 1 million de vues.

Mémé Odette est une Tunisienne pur jus qui se moque énormément, mange beaucoup, cuisine tout le temps et insulte ou bénit n’importe quel objet, animal ou humain qui passe à côté, au gré de son humeur. Et en ces temps plus que durs, sa bienveillance, sa malice, et son humour font mouche.

Pourquoi faut-il voter pour elle ? Parce qu’elle réussit à faire tomber le séparatisme et le communautarisme, ses vidéos sont drôles mais ce sont les commentaires qui en disent le plus. Beaucoup de juifs (séfarades) y retrouvent leur mères ou leur grand-mère (même les marocains et les algériens) et lui envoient des gentils mots nostalgiques mais ça c'est une évidence.

Le plus intéressant ce sont les non-juifs, chrétiens pour beaucoup, et musulmans par milliers, qui lui écrivent, pas de pastèque, pas de drapeaux, pas d’insultes, de méconnaissances ou de désinformation, rien ! Que des gentilles paroles d’amour et d’unité. Et ça fait hyper plaisir. Lorsque mémé Odette prépare un plat ou met du rouge à lèvre ou même avale un café, c'est une tranche d’unité qui s’affiche sur l’écran du téléphone.

D'ailleurs, c'est par téléphone que la mamie (et sa petite fille Brooke qui gère son compte) raconte sa vie. Odette a une double culture juive et tunisienne, elle a grandi et vécu en Tunisie avec ses voisins arabes et n'a rien à dire d’autre que son enfance était merveilleuse. Pourtant cette reine des réseaux sociaux a connu la guerre avec ses 6 frères et sœurs, une maman veuve à 35 ans, elle même a perdu son mari il y a 17 ans. Elle a eu classiquement une vie difficile d’un point de vue économique, mais juifs et musulmans vivaient ensemble et mangeaient, comme elle dit, dans le même plat. "Je veux transmettre le positif, la vie est remplie d’obstacles ajoute-t-elle avec sa voix coquine mais la vie est très belle, on prend le bien et on pousse le mal".

De sa belle-mère couturière de Wassila Bourguiba, la jeune femme a appris à coudre, c’est ainsi que l’on découvre ses talents dans la vidéo de “la robe de poule” ( les Tunisiens habillent des poules avant le mariage de leurs filles, sic…) et qu’on admire ses djellabas amples toutes plus colorées et logotisées les unes que les autres, si c’est pas Vuitton c’est Dior, on est Tunisien ou on ne l’est pas . Les messages et les cadeaux qu’elle reçoit viennent de de Tunisie, de Sfax, de Nabeul, de Miami, Cannes, Natanya, de Paris, de Marseille… de partout.

Brooke, l’une de ses innombrables petits-enfants et arrière-petits-enfants a eu cette idée de compte pendant le confinement, afin de rester plus près de sa grand- mère qu’elle filmait pour l’immortaliser. On l’entend d'ailleurs souvent rire dans les vidéos et cet amour est très communicatif, d’autant qu’à Odette, on ne la lui fait pas, elle est très lucide sur tout ce petit manège et c’est ca qui est encore plus drôle.

Elle cartonne littéralement et on attend avec impatience désormais le livre de recettes, le t-shirt avec le poisson imprimé des bénédictions (ou des insultes) de Mémé Odette, et bien sûr la “ fête des fans” en France. Il y en a déjà eu deux aux Etats-Unis, la prochaine aura lieu en août en France sur la côte d’Azur dans un resto cacher…

Au téléphone, la nouvelle star dont la grosse fleur piquée dans les cheveux est devenue un symbole 3.0 explique : "Je n’en crois pas mes yeux, tout le monde me fait arrêter, me reconnait et me demande des photos ou des bénédictions, même une vietnamienne pour sa maman au Vietnam ! Je garde la gentillesse, le sourire, ça fait beaucoup de bien, je suis pas envieuse et je bénis le bon Dieu, il nous donnera la paix mais je vais enlever la fleur, on me reconnait trop et quand on me demande des bénédictions je dis je suis pas Baba Salé".