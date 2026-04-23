"Mon arme, c’est le rire" : Alex Fredo en tournée en Israël pour rassembler par l’humour et la foi
Entre humour et spiritualité, l’humoriste Alex Fredo revendique une identité assumée et vient en Israël en mai pour offrir au public francophone un moment de rire.
Sur le plateau d’i24NEWS ce jeudi soir, Alex Fredo a livré une intervention aussi sincère que drôle, à son image. Entre autodérision et profondeur, l’humoriste assume une ligne singulière : faire rire… avec la foi. «La religion m’inspire beaucoup», confie-t-il, revendiquant une identité juive pleinement intégrée à son univers scénique.
Et loin de se limiter à un public spécifique, il voit plus large. «À partir du moment où je parle de quelque chose qu’on vit tous, c’est universel», explique-t-il, convaincu que ses thèmes — angoisses, quête de sens, spiritualité — parlent à tous, pratiquants ou non. Sa pratique religieuse, qu’il décrit comme essentielle — «ça enrichit vachement ma vie» — devient même un moteur créatif. Traduction : plus de Torah, plus de punchlines.
Mais surtout, Alex Fredo arrive en Israël avec une mission très claire : faire du bien. Après une première tournée réussie à Tel-Aviv, il revient en mai avec trois dates — le 17 mai à Ra’anana, le 19 à Netanya et le 20 à Tel-Aviv — ciblant un public francophone qu’il connaît bien. «J’ai senti que ça faisait du bien aux gens… et à moi aussi», raconte-t-il, évoquant une expérience presque thérapeutique — version stand-up.
Dans un pays marqué par les tensions et les épreuves, l’humoriste ne prétend pas changer le monde, mais apporter sa pierre à l’édifice : «mon arme à moi, c’est le rire, c’est l’amour, c’est la connexion».
Avec son style entre introspection et blagues bien senties, Alex Fredo prouve une chose : on peut parler de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Et parfois, entre deux crises géopolitiques… ça fait franchement du bien.