"Mon arme, c’est le rire" : Alex Fredo en tournée en Israël pour rassembler par l’humour et la foi

Sur le plateau d’i24NEWS ce jeudi soir, Alex Fredo a livré une intervention aussi sincère que drôle, à son image. Entre autodérision et profondeur, l’humoriste assume une ligne singulière : faire rire… avec la foi. «La religion m’inspire beaucoup», confie-t-il, revendiquant une identité juive pleinement intégrée à son univers scénique.

Et loin de se limiter à un public spécifique, il voit plus large. «À partir du moment où je parle de quelque chose qu’on vit tous, c’est universel», explique-t-il, convaincu que ses thèmes — angoisses, quête de sens, spiritualité — parlent à tous, pratiquants ou non. Sa pratique religieuse, qu’il décrit comme essentielle — «ça enrichit vachement ma vie» — devient même un moteur créatif. Traduction : plus de Torah, plus de punchlines.

Mais surtout, Alex Fredo arrive en Israël avec une mission très claire : faire du bien. Après une première tournée réussie à Tel-Aviv, il revient en mai avec trois dates — le 17 mai à Ra’anana, le 19 à Netanya et le 20 à Tel-Aviv — ciblant un public francophone qu’il connaît bien. «J’ai senti que ça faisait du bien aux gens… et à moi aussi», raconte-t-il, évoquant une expérience presque thérapeutique — version stand-up.

Dans un pays marqué par les tensions et les épreuves, l’humoriste ne prétend pas changer le monde, mais apporter sa pierre à l’édifice : «mon arme à moi, c’est le rire, c’est l’amour, c’est la connexion».

Avec son style entre introspection et blagues bien senties, Alex Fredo prouve une chose : on peut parler de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Et parfois, entre deux crises géopolitiques… ça fait franchement du bien.