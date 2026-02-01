L'Israélien Hillel Slovak, l’âme fondatrice des Red Hot Chili Peppers, au centre d’un film Netflix

La plateforme de streaming Netflix a annoncé la sortie prochaine d’un nouveau film documentaire consacré aux débuts des Red Hot Chili Peppers. Intitulé The Rise Of The Red Hot Chili Peppers, le long-métrage sera mis en ligne le 20 mars et retrace les premières années du groupe dans le Los Angeles des années 1980, depuis l’adolescence de ses membres jusqu’à leur ascension fulgurante sur la scène rock mondiale.

Réalisé par Ben Feldman, le film a déjà été projeté de manière confidentielle lors du dernier Festival de Cannes. Il s’attache avant tout à la genèse humaine et artistique du groupe, en mettant en lumière les liens d’amitié forgés à l’époque du lycée et la dynamique collective qui a façonné leur identité musicale. Le récit se concentre particulièrement sur la figure de Hillel Slovak, guitariste fondateur du groupe, né à Haïfa avant d’émigrer enfant aux États-Unis.

Personnage central du documentaire, Hillel Slovak est présenté comme l’un des architectes du son originel des Red Hot Chili Peppers. Son parcours s’est toutefois interrompu brutalement en 1988, lorsqu’il est décédé d’une overdose d’héroïne. Son frère, James Slovak, a participé au projet en tant que producteur exécutif. Le réalisateur a salué la collaboration de la famille, décrivant le film comme "une histoire d’amitié née à l’adolescence et de la force durable de ces liens".

Malgré cette annonce, les membres actuels du groupe, Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith et John Frusciante, ont tenu à publier une mise au point inhabituelle sur les réseaux sociaux. S’ils confirment avoir accepté de témoigner devant la caméra, ils soulignent ne pas être impliqués dans la conception artistique du documentaire. "Nous avons accepté par amour et respect pour la mémoire de Hillel", expliquent-ils, ajoutant que le film ne constitue pas, selon eux, un véritable documentaire officiel sur les Red Hot Chili Peppers. "Le cœur du sujet est Hillel Slovak, et nous espérons que le film permettra de faire découvrir son œuvre et son importance", précisent-ils.

Cette prise de distance intervient dans un contexte chargé pour les musiciens. Le bassiste Flea promeut actuellement son premier album solo accompagné d’une tournée, tandis que le batteur Chad Smith doit participer à un concert hommage à Ozzy Osbourne lors de la cérémonie des Grammy Awards. Le groupe a également refait parler de lui récemment après des déclarations de leur ancien producteur Michael Beinhorn, qui a affirmé sur Reddit qu’Anthony Kiedis éprouvait, à ses débuts, des difficultés à distinguer certaines tonalités musicales.

Entre hommage assumé et clarification publique, la sortie du documentaire promet ainsi de raviver l’intérêt pour l’histoire fondatrice du groupe, tout en rappelant le rôle déterminant, et souvent méconnu, de Hillel Slovak dans la naissance des Red Hot Chili Peppers.