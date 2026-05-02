Netta Barzilai face à l’épreuve : amour, guerre et reconstruction intime

Dans un entretien accordé à Channel 12, la chanteuse israélienne Netta Barzilai, ex-gagnante du concours de l'Eurovision en 2018, se dévoile comme jamais, loin de l’image solaire lors de la compétition. Aux côtés de son ex-compagnon Guy Raphaeli, elle raconte une histoire d’amour rattrapée par la guerre — et brisée par ses séquelles invisibles.

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Tout commence comme un coup de foudre. Elle, artiste ; lui, analyste discret. Mais très vite, le retour de Guy du front — à Gaza puis au Liban — fait basculer leur quotidien. Insomnies, angoisses, comportements imprévisibles : le syndrome de stress post-traumatique s’installe, transformant l’homme qu’elle aime. « C’était comme dormir avec un étranger », confie-t-elle.

Face à l’urgence, Netta tente tout : médecins, thérapies, retraites, mobilisation de ses contacts. Elle se décrit comme « en mode survie », entièrement tournée vers la guérison de son partenaire, au point de s’oublier elle-même. « J’ai donné tout ce que j’avais », dit-elle, évoquant une relation où l’amour subsiste malgré l’effondrement du quotidien.

Le couple finit par se séparer, non par manque de sentiments, mais parce que la souffrance devient insoutenable. Guy, lucide, reconnaît avoir dû partir pour ne pas l’entraîner avec lui dans sa chute. « Je n’étais plus moi-même », admet-il.

Cette épreuve intime devient aujourd’hui matière artistique. Netta signe un nouvel album profondément personnel, inspiré de cette traversée. Ses chansons donnent une voix à une réalité souvent silencieuse : celle des proches de personnes traumatisées.

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L’artiste évoque aussi un autre désenchantement : celui de l’Eurovision, qu’elle ne reconnaît plus, désormais politisé et chargé de tensions. Mais au-delà des blessures, c’est une reconstruction qui s’amorce. « Je retrouve mes forces », confie-t-elle, déterminée à redevenir « une source d’énergie ».

Un témoignage, où se mêlent amour, guerre et résilience — et qui rappelle que les cicatrices les plus profondes ne sont pas toujours visibles.