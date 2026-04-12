Noga Erez, première Israélienne à Coachella : entre émotion et fierté

L’artiste israélienne Noga Erez a marqué l’histoire en devenant la première chanteuse israélienne à se produire au festival Coachella, aux États-Unis. Sur scène, elle n’a pas caché son émotion, évoquant les difficultés rencontrées pour rejoindre la Californie en pleine guerre entre Israël et l’Iran. Accompagnée de son compagnon et collaborateur Ori Rousso, de leur jeune fille et de son équipe, elle a confié avoir dû mobiliser des ressources insoupçonnées pour pouvoir assurer ce concert.

Face au public, l’artiste a exprimé sa gratitude d’avoir pu maintenir sa participation à cet événement majeur, tout en partageant son inquiétude face à la situation dans son pays. "Je suis tellement reconnaissante d’être ici", a-t-elle lancé, tout en se disant "brisée et triste" par ce qui se déroule chez elle et dans la région. Elle a également souligné le rôle de la musique comme vecteur de lien, expliquant que ce moment lui permettait de rassembler des inconnus autour d’une même énergie.

La prestation de Noga Erez s’inscrit dans l’un des plus grands festivals musicaux au monde, qui réunit chaque année des dizaines d’artistes et des milliers de spectateurs dans le désert californien. Pour la chanteuse, cette première participation représente à la fois un accomplissement personnel et un moment symbolique, dans un contexte particulièrement éprouvant.