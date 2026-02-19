Omer Adam sort un nouvel album enregistré en France

Le chanteur israélien Omer Adam a sorti ce jeudi son dixième album studio, intitulé "Helek MeHanetza'h" (Une part d’éternité). Composé de 17 titres inédits, ce nouveau projet arrive un an après la parution de son précédent opus.

L’album a vu le jour lors d’un long séjour d’écriture et d’enregistrement organisé dans un domaine isolé près de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Pour concevoir ce disque, Omer Adam s’est entouré du directeur artistique et auteur-compositeur Tal Kastiel, du producteur et compositeur français Nazim Khaled, ainsi que du producteur musical Eden Ated.

Parmi les moments marquants du projet figure une collaboration inédite réunissant les trois frères Adam, Omer, Roee et Gal, sur le titre "Leilot yafim". Gal Adam a également participé à l’écriture et à la composition d’un autre morceau, "Shirato shel Ha'Horef".

Sur le plan musical, l’album se distingue par des arrangements mêlant influences classiques et touches d’opéra, une orientation artistique qui marque une évolution dans le parcours du chanteur. Les textes explorent des thèmes personnels, la foi et les relations humaines. Parmi les chansons phares figurent "Ben 32" (32 ans), enregistré à bord d’un avion à l’issue du séjour en France, "Aba, aba, aba", centré sur la spiritualité, et "Mishpa'ha Vekavod" (Famille et honneur), qui interroge la fidélité à soi-même face aux tentations de la réussite matérielle.

Répondant aux attentes de ses admirateurs, Omer Adam a également inclus deux titres bonus qui rendent hommage à ses débuts. Il propose une nouvelle version de "Lehishtatot" , chanson qu’il avait mise en ligne sur YouTube en 2009, ainsi qu’une reprise du titre "Lehinassé Halayla", bouclant ainsi la boucle avec les premiers pas de sa carrière.