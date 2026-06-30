Prada choisit comme ambassadeur Saint Levant, chanteur niant l'existence d'Israël

La maison de mode italienne Prada a nommé comme nouvel ambassadeur le chanteur palestinien Saint Levant, une figure montante de la scène musicale internationale connue pour son soutien affiché à la cause palestinienne et ses virulentes critiques contre Israël.

Né à Jérusalem sous le nom de Marwan Abdelhamid, l'artiste a grandi en partie dans la bande de Gaza avant que sa famille ne quitte l'enclave en 2007, après la prise de pouvoir du Hamas. Installé aujourd'hui à Los Angeles, il s'est fait connaître en 2022 grâce au titre Very Few Friends, devenu viral sur les réseaux sociaux. Sa musique mêle arabe, anglais et français, langue héritée de sa mère algérienne.

Au-delà de sa carrière musicale, Saint Levant s'est imposé comme l'une des voix les plus médiatisées de la cause palestinienne. Depuis le début de la guerre à Gaza, il a multiplié les attaques contre Israël, l'accusant notamment de commettre un "génocide". Ses prises de position ont toutefois été critiquées par ses détracteurs, qui lui reprochent de ne jamais évoquer le Hamas ni le fait que sa propre famille a quitté Gaza après la prise de contrôle de l'enclave par l'organisation terroriste en 2007.

Le chanteur n'a pas échappé aux polémiques au sein même du public palestinien. En pleine guerre à Gaza, sa collaboration commerciale avec l'influenceuse beauté Huda Kattan avait suscité de vives critiques. Le lancement d'un produit cosmétique baptisé "Clementine", accompagné d'une campagne promotionnelle mettant en scène des fruits et des produits de consommation, avait été jugé déplacé par certains internautes au regard de la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Plusieurs l'avaient alors accusé d'exploiter la tragédie de Gaza pour renforcer sa notoriété.

Saint Levant apparaît régulièrement avec un collier représentant la carte de la "Palestine" sur tout le territoire d'Israël, effaçant totalement l'existence de l'État hébreu.

Le choix de Prada illustre également la place croissante accordée par certaines grandes marques occidentales à des personnalités relayant le narratif palestinien sur la scène internationale. Par le passé, les mannequins Bella Hadid et Gigi Hadid, elles aussi connues pour leurs positions critiques à l'égard d'Israël, ont représenté la marque italienne.